Englische Woche zur Unzeit

MANNHEIM.René Gölz redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir liegen zwei Punkte hinter unsrem Plan“, betont der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim. „Das erste Spiel gegen den FV Lauda hätten wir gerne gewonnen, mussten uns aber mit dem 0:0 zufrieden geben. Am vergangenen Sonntag beim 6:0 gegen den FC Heidelsheim haben wir das aber gut gemacht“, sagt der Coach.

Am heutigen Mittwoch muss die Fortuna beim 1. FC Bruchsal antreten (18.15 Uhr). „Das wird ein brutal schweres Spiel“, sagt Gölz, der auf den dünnen Kader hinweist: „Ich werde zwei Jungs aus der zweiten Mannschaft mitnehmen, 14 Mann werden wir zusammenbekommen.“

Bruchsal im Aufwind

Neben Marcel Höhn (Außenbandriss im Knöchel) wird auch Eduard Hartmann (Rippenbruch) ausfallen. Dazu kommt der Langzeitverletzte Yannick Wöppel. Gölz sagt: „Man muss sehen, wie die Mannschaft die Englische Woche weggesteckt.“ Vor Bruchsal hat der Trainer Respekt: „Die haben sich gut verstärkt, ebenfalls vier Punkte auf dem Konto, das wird sicherlich sehr schwer.“ Die Bruchsaler sorgten am vergangenen Wochenende mit dem 5:1-Erfolg beim FC Astoria Walldorf II für ein dickes Ausrufezeichen.

Der VfR Mannheim muss heute, 18.15 Uhr, ebenfalls auswärts ran. Die Rasenspieler wollen nach dem ersten Saisonsieg am Samstag gegen den FV Lauda (1:0) beim Aufsteiger FC 07 Heidelsheim, der in Heddesheim zuletzt mit 0:6 verlor, den nächsten Dreier nachlegen. Mittelfeldspieler Daniel Herm ist mittlerweile in den Kader zurückgekehrt.

VfR mit neuem Selbstvertrauen

„Mit Christopher Hiller, Ajdin Zeric und Norman Refior fehlen aber immer noch drei spielstarke Akteure“, erklärt VfR-Teammanager Jener Külbag. Der Sieg gegen Lauda habe der Mannschaft wieder Selbstvertrauen gegeben. „Allerdings ist die Chancenverwertung noch nicht so, wie sie sein soll. Die Jungs betreiben einen Riesenaufwand, belohnen sich aber nicht. In Heidelsheim will sich die Mannschaft weiteres Selbstvertrauen holen“, sagt Külbag.

„Auch dieses Spiel beginnt wieder bei 0:0 und muss deshalb mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden. Das Ergebnis vom Wochenende ist daher irrelevant“, betont Cheftrainer Serkan Secerli.

Gute Stimmung herrscht unterdessen beim VfB Gartenstadt. Kein Wunder – bei dieser Erfolgsbilanz: Zwei Spiele, zwei Siege und 6:0 Tore. Die Mannschaft von Trainer Dirk Jörns empfängt heute um 18.15 Uhr die SpVgg Durlach-Aue, die mit zwei Unentschieden in die Runde gestartet ist. „Der Gegner spielt aus einer kompakten Abwehr heraus und wird es uns nicht bestimmt so einfach machen“, sagt VfB-Pressewart Waldemar Binder.

