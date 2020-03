Entsetzen nach Morddrohungen

Nürnberg.Jens Keller reagierte erschüttert und verstört. Die unverhohlenen Morddrohungen gegen zwei seiner Fußball-Profis wühlten den Trainer des 1. FC Nürnberg innerlich auf. „Es ist schon Wahnsinn, in welcher Welt wir mittlerweile leben, was man alles mitmachen muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht“, sagte der 49 Jahre alte Coach nach dem 0:3 im Zweitligaspiel gegen Hannover 96.

Die Anfeindungen in deutschen Fußballstadien haben am Freitag in Franken eine neue Dimension erreicht. Nach der Partie machte der FCN publik, dass es am Morgen am Max-Morlock-Stadion und auch am Trainingsgelände Drohplakate in DIN-A-4-Größe gegen „Club“-Spieler gegeben habe. Der Verein schaltete die Polizei ein. Diese sucht nach dem oder den Tätern und hofft, dass sich mögliche Zeugen melden.

Im Internet tauchte eins der Plakate auf. Wann trenne sich der Verein endlich „von solchen Anti-Fußballern“ wie Lukas Mühl, Hanno Behrens und so weiter, stand darauf. Die Anfeindungen gipfelten in dem brutalen Satz: „Muss es denn einen zweiten Fall Escobar geben?“ Damit wurde auf die Ermordung des kolumbianischen Nationalspielers Andres Escobar nach einem Eigentor bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA angespielt. dpa

