Entwarnung bei Subotic

Neven Subotic (l.) von AS Saint-Etienne direkt nach seiner Verletzung. © Imago

Bordeaux.Fußball-Profi Neven Subotic hat nach seiner schweren Kopfverletzung das Krankenhaus der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux wieder verlassen. Das teilte der französische Erstligist AS Saint-Étienne auf seiner Homepage mit.

Der langjährige Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der seit Januar für Saint-Étienne spielt, war in der Ligapartie seines Teams am Mittwochabend bei Girondins Bordeaux unglücklich mit dem Knie seines Torwarts Stéphane Ruffier zusammengestoßen. Er musste blutüberströmt vom Platz gebracht werden. Subotic habe „eine sehr gute Nacht“ verbracht, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Eine weitere Untersuchung am Vormittag habe keine Auffälligkeiten gezeigt, so dass der 29-Jährige in Begleitung eines Vereinsvertreters das Krankenhaus verlassen konnte. Der Abwehrspieler habe nur einen „Brummschädel“, erklärte sein Berater Frieder Gamm dem „kicker“. Der BVB hatte Subotic via Twitter Genesungswünsche geschickt: „Gute und vor allem ganz schnelle Besserung an Neven Subotic!“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018