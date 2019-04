Erfolgreiche Ajax-Achse

Turin.Das Wichtigste vorweg: Frenkie de Jong steht Ajax Amsterdam im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Juventus Turin am Dienstag (21 Uhr) wohl zur Verfügung. „Ich denke, dass er spielen kann gegen Juve“, sagte sein Berater Ali Dursun vor dem Ajax-Abflug am Montag in Richtung Italien. Trotz leichter Muskelverletzung ging de Jong an Bord – und das dürfte nicht nur bei Ajax-Coach Erik ten Hag für Erleichterung sorgen. Denn der 21-Jährige ist Herz und Gehirn dieser jungen Mannschaft und steht auch sinnbildlich für den begeisternden Ajax-Fußball in dieser Saison.

De Jong ist der zentrale Baustein in der Ajax-Achse. Sie beginnt in der Abwehr mit dem 19 Jahre jungen Kapitän Matthijs de Ligt, geht im Mittelfeld über de Jong und den 21-jährigen Donny van de Beek weiter und endet im Angriff bei Hakim Ziyech, Dusan Tadic und David Neres.

Mit Hochgeschwindigkeitsfußball hatte Ajax im Achtelfinale Titelverteidiger Real Madrid im Santiago Bernabeu mit 4:1 bezwungen. Bei Juve und Cristiano Ronaldo soll nach dem 1:1 im Hinspiel nun die nächste Überraschung folgen. Die hochtalentierte Elf spielt offensiv und aggressiv – verliert aber auch in der Defensive nur selten die Balance. dpa

