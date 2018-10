Erfolgsgarant Hrubesch

Essen.Sechs Spiele, sechs Siege – doch Horst Hrubesch wusste nicht einmal, dass er mit der makellosen Bilanz als Trainer der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft einen Startrekord hingelegt hatte. „Was habe ich jetzt schon wieder gemacht?“, fragte der 67 Jahre alte Coach überrascht, als er nach dem 3:1-Sieg gegen Österreich in Essen davon erfuhr. Zuletzt hatte Silvia Neid nach ihrer Amtsübernahme 2005 fünf Siege nacheinander eingefahren. Diese Bestmarke hat Hrubesch nun einkassiert. „Das nehme ich mit. Aber solche Dinge interessieren mich eigentlich nicht.“

Typisch Hrubesch. Viel wichtiger als eigene Meriten ist dem knorrigen Westfalen, dass er die verunsicherte DFB-Auswahl als Interimscoach nach der Trennung von Steffi Jones innerhalb von sechs Monaten wieder in die Erfolgsspur brachte. „Mit ihm haben wir Selbstbewusstsein und Spielfreude zurückbekommen“, lobte Bayern-Mittelfeldspielerin Sara Däbritz den Chef. „Wir haben wieder Spaß, das hat man gesehen“, befand auch die Wolfsburgerin Alexandra Popp.

„Sie ist unverzichtbar“

Die Spielführerin köpfte ihr Team bereits in der achten Minute in Führung, ließ aber zwei weitere Großchancen aus: „Da muss ich kaltschnäuziger werden“, gestand Popp nach ihrem 44. Treffer im 91. Länderspiel. Gleichwohl erklärte Hrubesch die 27 Jahre alte Offensivspielerin mit Blick auf die WM für unersetzlich. „Wir wissen, was wir an ihr haben. Sie ist unverzichtbar für uns.“

Statt Popp sicherten nach dem Ausgleich von Nicole Billa (34.) in Linda Dallmann (56.) und Lea Schüller (84.) zwei Essener Lokalmatadorinnen den verdiente Erfolg gegen den EM-Halbfinalisten von 2017. „Ich hätte nicht schlafen können, wenn ich nicht noch das Tor gemacht hätte“, sagte die quirlige Dallmann, und gab hohe Ziele aus: „Wir wollen bis zur WM kein Spiel mehr verlieren.“ Bis auf die Chancenverwertung war Hrubesch „sehr zufrieden“ mit den Fortschritten. dpa

