Erleichterung bei Kocak

Hamburg.Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Hannover 96 Aufstiegsaspirant Hamburger SV tiefer in die Krise geschossen und für Erleichterung bei Trainer Kenan Kocak gesorgt. Die Niedersachsen gewannen am Samstag im Hamburger Volksparkstadion mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Hendrik Weydandt (13. Minute) nach einem Eckball.

„Der Sieg ist im Grunde glücklich, ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen“, sagte Kocak. Die Freude des Mannheimers über den eher unerwarteten Dreier war verständlicherweise dennoch groß: „Torwart Michael Esser hat uns den Sieg festgehalten. Ich bin froh, dass ich die Frage nach den Auswärtsproblemen jetzt nicht mehr hören muss.“ In den vorangegangenen vier Spielen waren die Hannoveraner ohne Sieg geblieben, auch der Druck auf Kocak war trotz des Bekenntnisses von Hannovers Boss Martin Kind zum Trainer gestiegen.

Riesiger Frust herrscht dagegen nach der dritten Niederlage in Folge beim selbst erklärten Aufstiegskandidaten HSV. „Ich weise es weit von mir, dass wir uns in einer unruhigen Phase des Absturzes befinden“, sagte Trainer Daniel Thioune. Die Niederlage gegen Hannover war in der Tat keine Fortführung des Leistungsabfalls in den vergangenen Wochen. Sonny Kittel war nach einem überflüssigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (25.). Am Ende rannten die Hamburger dennoch an, scheiterten aber mehrfach an Hannovers Torwart Esser. alex

