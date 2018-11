Ernüchterte Bremer

Bremens Trainer Florian Kohfeldt war unzufrieden mit seinem Team. © dpa

Mainz.Die Stimmung im Werder-Tross auf dem nächtlichen Rückflug nach Bremen war nach der zweiten Bundesliga-Niederlage binnen einer Woche im Keller. „Wir sind wieder in der Realität angekommen und müssen jetzt schleunigst daran arbeiten, wieder das zu spielen, was uns ausmachen soll“, befand Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein im Anschluss an den schwachen Auftritt beim 1:2 in Mainz.

Auch Trainer Florian Kohfeldt war ernüchtert über die Vorstellung seiner Mannschaft, die in den ersten Monaten der Saison mit erfrischendem Offensivfußball begeisterte. „Die Situation ist noch nicht besorgniserregend, aber wir müssen einige Dinge klar ansprechen“, sagte der 36-Jährige und zählte die Schwächen auf: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Punkt. Aus. Ende. Zweikampfverhalten und Passquote waren einfach nicht da. Wir waren nicht griffig, nicht wach.“

Erhoffte Reaktion bleibt aus

Von der erhofften Reaktion nach der 2:6-Klatsche gegen Bayer Leverkusen war nichts zu sehen. Mit Ausnahme der letzten 20 Minuten lief im Spiel der Bremer nichts zusammen. „Das ist jetzt eine schwierige Situation“, sagte Claudio Pizarro. Auch Sport-Geschäftsführer Frank Baumann vermisste Tugenden wie Mut und Aktivität. „Wir waren unkonzentriert, hatten viele Ballverluste, waren lange zu passiv“, stellte er enttäuscht fest: „Man muss immer ans Limit gehen, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein.“ dpa

