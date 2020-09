Erste Reihe nur im Bezahl-TV

Berlin.Zum Pflichtspielauftakt für die Profi-Clubs am Wochenende mit dem DFB-Pokal wird es nur ein Live-Spiel im Free-TV geben. Die ARD überträgt am Montag (20.45 Uhr) die Partie des Drittligisten MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund.

Das zweite Spiel, das in der ersten Hauptrunde im frei empfangbaren Fernsehen vorgesehen ist, wurde verlegt: die Begegnung des Triple-Champions FC Bayern gegen den 1. FC Düren aus der Mittelrheinliga wurde vom Freitag auf den 15. Oktober (20.45 Uhr) verschoben, um den Münchnern mehr Erholungszeit nach dem Champions-League-Triumph am 23. August zu geben. Das Spiel wird dann – wie ursprünglich geplant – im Spartensender Sport1 zu sehen sein. Alle 31 Spiele der ersten Runde von Freitag bis Montag werden live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen und in den Konferenzen gezeigt. Auch das verlegte Spiel der Bayern wird es bei Sky geben.

Sport1 bietet Highlight-Zusammenfassungen am Freitag (22.30 bis 0 Uhr) von den beiden Begegnungen zum Auftakt und am Sonntag (13.30 bis 15 Uhr) von den bis dahin gespielten Partien an. Die ARD-„Sportschau“ sendet am Samstag (18 Uhr) und am Sonntag (18.30 Uhr) Zusammenfassungen von den Pokal-Spielen.

Mainz hat FCK-Pleite im Hinterkopf

Ob Live-Übertragung oder nicht, das dürfte beim FSV Mainz 05 eine untergeordnete Rolle spielen. Denn eine optimale Saisonvorbereitung sieht anders aus, als beim Bundesligisten. Gleich zwei geplante Testspiele musste der Fußball-Bundesligist wegen Corona-Fällen im eigenen Kader absagen, zunächst gegen den VfB Stuttgart und am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Dennoch will Achim Beierlorzer nicht klagen. „Die Mannschaft ist gut in Form, und wir können seit Dienstag wieder trainieren“, sagte der Trainer vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr) gegen den TSV Havelse.

Die Herausforderung gegen den niedersächsischen Regionalligisten erscheint vom Klassenunterschied überschaubar, zumal Havelse aus organisatorischen Gründen auf das Heimrecht verzichtet hat. Allerdings ging vor einem Jahr der Pokal-Auftakt gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern daneben (0:2). Beierlorzer sieht diese Pleite als Motivation an: „Wir sind der Bundesligist, wir wollen unsere Qualität durchsetzen.“ dpa

