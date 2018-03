Erste WM mit Videobeweis

Anzeige

Den Verbänden bleibt es trotz des IFAB-Beschlusses frei, ob sie den Videobeweis anwenden. In der Bundesliga gab es auch am Wochenende wieder Diskussionen. „Wenn es bei der WM kommt, interessiert es mich nicht so sehr, da steh’ ich ja nicht an der Seitenlinie. Aber dass das Ding noch nicht so ausgereift ist, sehen wir Woche für Woche“, sagte Ralph Hasenhüttl, Trainer von RB Leipzig. Auch wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstag erklärte, dass sich die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am 22. März mit der weiteren Vorgehensweise befassen werden: Von DFL-Boss Christian Seifert gibt es bereits klare Signale, dass es weitergeht mit dem Videobeweis.

Nach wie vor gibt es zu viele Unklarheiten, wann genau die Assistenten vor den Bildschirmen zum Einsatz kommen und wann nicht. So hätte das Siegtor für Eintracht Frankfurt durch Danny da Costa gegen Hannover 96 nicht zählen dürfen, weil es zuvor fälschlicherweise Eckball für Frankfurt statt Abstoß für Hannover gegeben hatte. Richtig lag der Videoassistent später bei einem dann doch nicht gegebenen Elfmeter für Hannover. Auch der Eingriff in Hamburg, als ein klares Abseitstor von Filip Kostic gegen Mainz aberkannt wurde, korrigierte eine Fehlentscheidung des Referees.

In der Champions League wird der Videobeweis in der kommenden Saison noch nicht zum Einsatz kommen, wie UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bereits klar gemacht hat. Die spanische Fußball-Liga plant für die nächste Saison die Einführung. Während sich die Neuerung beispielsweise in Europa immer mehr durchsetzt, haben sich die Erstliga-Clubs in Brasilien gegen den Videobeweis ausgesprochen.

In England hatte das technische Hilfsmittel erst vergangene Woche für große Aufregung gesorgt: Beim 6:1 von Tottenham Hotspur im FA Cup gegen Drittliga-Schlusslicht AFC Rochdale war die Partie von zahlreichen Unterbrechungen geprägt: Insgesamt fünf Treffer wurden erst nach VAR-Bestätigung anerkannt. dpa

