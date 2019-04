Erster Titel für Tuchel

Thomas Tuchel (l.) gratuliert Julian Draxler zur Meisterschaft. © dpa

Paris.Echte Feierstimmung mochte nach dem Meister-Coup von Paris Saint-Germain im Prinzenpark-Stadion nicht aufkommen. Auch Thomas Tuchel klang nach seinem ersten Titel mit dem Hauptstadt-Club wenig euphorisch. „Wir wissen, wie schwer es ist, Meister zu werden, vor allem so früh. Das ist eine ausgezeichnete Leistung“, sagte der Trainer nach dem 3:1 gegen AS Monaco. Aber es stimme, dass „keine Champion-Stimmung herrschte“, räumte der 45-Jährige ein.

Der erste Titel für Tuchel im ersten Jahr in Paris stand nach dem 0:0 von Verfolger Lille in Toulouse schon vor dem Anpfiff fest. „Ich war sehr glücklich, weil alle auf diesen Titel gewartet haben“, sagte Tuchel. „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern und Spielern.“ In den vergangenen Wochen war der Weg zur sechsten Meisterschaft seit 2013 etwas holprig geworden, nachdem das millionenschwere Ensemble zuvor die Ligue 1 dominiert hatte. „Es war ein wenig schwierig. Es waren nur 14 Spieler bei uns“, sagte Tuchel. „Wir haben Energie verloren.“ dpa

