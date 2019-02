Erstmals unter Druck

Dortmund.Gescheitert im DFB-Pokal, in der Champions League vor dem Aus und als Bundesliga-Spitzenreiter zunehmend in Zugzwang – bei Borussia Dortmund ist Trainer Lucien Favre erstmals in seiner Amtszeit mächtig unter Druck. Dazu kommt die weiterhin sehr angespannte Personallage vor dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht 1. FC Nürnberg heute Abend (20.30 Uhr/Eurosport Player). Bei seinen Stationen in Mönchengladbach und Berlin zeigte sich der Schweizer in Krisenzeiten nicht immer souverän. Auch wenn diese mit der aktuellen Lage in Dortmund kaum vergleichbar sind.

Von einem ähnlichen Szenario nach vier Pflichtspielen ohne Sieg mag Michael Zorc nichts hören. Dass die zuletzt bedrohlich wankende Elf in der prekären Situation das Gastspiel beim Tabellenletzten aus Franken zu leicht nehmen könnte, mag sich der Sportdirektor auch nicht vorstellen. Er hofft auf einen Lerneffekt: „Die Gefahr sehe ich nicht, weil wir im Moment auch nicht gerade eine Erfolgssträhne haben. Ich denke, die Sinne sind geschärft.“

Zorc betrachtet die Leistungsdelle als normalen und erwartbaren Vorgang. Motto: nur keine Krise herbeireden: „Es war klar, dass es auch eine Phase gibt, in der man nicht jedes Spiel im Hurra-Stil gewinnt“, sagte er am Samstag und räumte ein: „Wir haben das Gefühl, dass jetzt fast jeder Fehler bestraft wird.“

Video Sport Favre warnt vor Nürnberg: 'Ein neuer Trainer ist immer speziell' Lucien Favre wird trotz vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg bei Tabellenführer Borussia Dortmund nicht alles auf den Kopf stellen. Die neue Trainersituation beim 1. FC Nürnberg stellt den Herbstmeister dagegen vor eine spezielle Aufgabe.

Favre muss in Nürnberg beweisen, dass er als Krisenmanager taugt. Immerhin ließ sich Verfolger FC Bayern bisher nicht abschütteln. Der Vorsprung auf die Münchner ist vor dem Montagspiel von einst neun Punkten (15. Spieltag) auf nur noch zwei Zähler geschmolzen. Da spielt es keine Rolle, dass die Kovac-Elf spielerisch derzeit auch ihre Probleme hat. Ex-Borusse Mats Hummels konnte sich eine kleine Stichelei vor der Reise nach Liverpool nicht verkneifen. „Wir werden uns das Spiel anschauen, weil wir Fußballfans sind.“

Eigentlich dürfte es für die Westfalen keinen besseren Aufbaugegner geben. In der Hinrunde fertigte man den „Club“ wie im Rausch mit 7:0 im eigenen Stadion ab. Der FCN ist seit 15 Spielen sieglos und trennte sich gerade von Trainer Michael Köllner und Sportvorstand Andreas Bornemann. dpa

