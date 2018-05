„Es geht volle Pulle – wie beim Boxen“

Anzeige

Düsseldorf.Vier werden jubeln, einer wird bangen, einer trauern: Das ist alles, was vor dem Abstiegsfinale in der 2. Bundesliga feststeht. Der schon seit Wochen verrückte sportliche Überlebenskampf im Fußball-Unterhaus spitzt sich am Sonntag (15.30 Uhr) in einem würdigen Herzschlagfinale zu.

Sechs Clubs müssen noch zittern, außer Heidenheim kommen sie alle auch noch als zweiter Direktabsteiger neben dem 1. FC Kaiserslautern in Frage. „Wir müssen noch einmal aufstehen, uns richten und dann geht es volle Pulle – wie beim Boxen“, sagte Damir Buric, Trainer des Vorletzten Greuther Fürth.

Bitter für die Fürther wie für den Tabellen-16. Braunschweig: Beide spielten in diesem Jahrzehnt noch ein Jahr in der Bundesliga. Die Eintracht stand im vergangenen Mai sogar dicht vor der Rückkehr. Ein Jahr nach der erfolglosen Aufstiegsrelegation gegen Wolfsburg droht nun die Abstiegsrelegation gegen Karlsruhe oder Schlimmeres. Torsten Lieberknecht, seit beachtlichen zehn Jahren Eintracht-Trainer, steht so oder so vor dem Abschied.