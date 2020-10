Es hapert an der Chancenverwertung

Mannheim.Mit einer überraschenden 1:3-Heimniederlage gegen den Aufsteiger TSV Neckarau II war der SV 98/07 Seckenheim in der Fußball-Kreisklasse A1 in die Saison gestartet. Dem ließ die Mannschaft von Trainer Bartosz Franke in fast schon zuverlässigem Rhythmus Auswärtssieg und Heimniederlage folgen. Erst das 4:1 gegen den FC Badenia Hirschacker beendete den Heimfluch, zudem ließ das 1:0 beim Spitzenteam SV Rohrhof aufhorchen.

„Die Spiele, in denen wir verloren haben, hätten auch anders verlaufen können, da wir manche Spiele dominiert, aber unsere Chancen nicht genutzt haben“, erklärt der Sportliche Leiter Murat Altuntas. „Insgesamt sind wir dennoch zufrieden.“

Das Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ erfüllen die Fußballer aus Seckenheim, die ein gutes Dutzend neuer Spieler integrieren mussten, mit dem achten Tabellenrang. Mehr lässt die derzeit größte Baustelle beim SV 98/07 nicht zu.

Reichlich Stürmer-Kompetenz

Nur vier Mannschaften haben in der Liga seltener getroffen als die Seckenheimer, die in ihren Reihen mit dem verbandsligaerfahrenen Spielertrainer Franke, der seit dieser Saison auch für den SV spielberechtigt ist, Fatih Ibis und dem jüngsten Neuzugang Paul Stro eigentlich reichlich Stürmer-Kompetenz haben. „Die Chancenverwertung ist unser großes Problem“, bestätigt Altuntas, der den Einstieg von Franke auf dem grünen Rasen als großen Gewinn ansieht: „Sein Mitwirken ist für das Team immens wichtig. Das hat man gemerkt.“

Trotz der jüngsten Serie von zwei Siegen bleibt man beim SV realistisch. Daran ändern würde auch ein Erfolg gegen das jetzt schon fast abgeschlagene Schlusslicht SV Altlußheim nichts. „Alles rechnet mit einem Sieg – wie schon im ersten Spiel gegen Neckarau II“, hebt Altuntas warnend den Zeigefinger. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020