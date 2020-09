Euphorie um Bale bei Tottenham

London.Jubelnde Fans am Trainingsgelände und theatralische Vorstellungsvideos im Internet – Gareth Bales Rückkehr hat Tottenham Hotspur und seine Fans in Euphorie versetzt. Ob der walisische Fußballstar den Hype rechtfertigt, bestimmt auch die Zukunft von Trainer José Mourinho. Zehn Monate nach dessen Amtsantritt hat der einstige Titelsammler die Fans noch nicht von sich überzeugt. Sollte es mit Bale, der für eine Saison von Real Madrid ausgeliehen ist, nicht funktionieren, wäre Mourinhos Zeit in London wohl bald vorbei.

Einen Tag nach der Bale-Verpflichtung feierte Tottenham noch ohne den walisischen Superstar einen spektakulären Sieg in der Premier League. Beim 5:2-Auswärtserfolg gegen den FC Southampton erzielte der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son am Sonntag vier Tore, darunter einen Hattrick. dpa

