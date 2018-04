Europa League gerät in Gefahr

Anzeige

Auch Trainer Niko Kovac ging seine Spieler am Samstag hart an. „Mir fehlt, dass jetzt jeder alles gibt. Es geht um viel“, meinte er - auch für ihn persönlich. In Frankfurt hat seine Reputation durch den bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern bereits großen Schaden genommen. Langsam droht nun aber auch seine Autorität in München zu leiden, zumindest wenn die Eintracht im Saisonendspurt so weitermacht und ihre große Ziele in den letzten Wochen alle noch verspielt.

1:4 in Leverkusen, 0:3 gegen Hertha, 1:4 in München - die Frankfurter verloren ihre vergangenen Spiele nicht bloß, sie fielen jedes Mal in sich zusammen. „Das, was wir bislang geleistet haben, geht jetzt in den letzten Wochen durch die schlechten Leistungen unter“, haderte Kovac. „Wenn wir es nicht schaffen, wie in Gelsenkirchen zu Null zu spielen, dann kriegen wir Probleme.“ Sein Vorwurf an die Spieler: Sie hätten es kommunizieren wollen, „dass sie international spielen wollen nächstes Jahr. Ich habe davor gewarnt. Dann habe ich gesagt, okay. Aber durch Erzählen hat noch keiner etwas erreicht“, sagte Kovac. „Sie denken, es geht mit links - und in München geht das schon mal gar nicht.“

Angeschlagene Hessen

Bundesliga-Debütant Dorsch (43. Minute), Nationalstürmer Sandro Wagner (76.) sowie die eingewechselten Rafinha (87.) und Niklas Süle (90.) erzielten vor 75 000 Zuschauern die Tore für den Rekordmeister. Sebastien Haller traf für die Hessen (77.).

„Wir gehen sehr angeschlagen aus dem Stadion“, sagte Omar Mascarell nach der Partie. „Wir müssen selbstkritisch sein, uns stabilisieren, noch sechs Punkte holen, alle zusammenrücken und bis zum Ende kämpfen. Wir wollen unbedingt nach Europa und müssen die Negativserie sofort stoppen.“ dpa

