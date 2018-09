Ex-Darmstädter hilft Freiburg in neuer Rolle

Freiburg/Darmstadt.Die beiden ersten Tore im Trikot des SC Freiburg und den ersten Doppelpack seiner Karriere konnte und wollte Neuzugang Jerôme Gondorf nicht richtig feiern. „Wir müssen uns eben ankreiden, dass wir auch drei Gegentore bekommen“, sagte der zwiswchen 2013 und 2017 für Darmstadt 98 aktive Mittelfeldspieler nach dem 3:3 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. „Für den Aufwand, den wir betrieben haben in den drei Spielen, haben wir uns noch nicht richtig belohnt.“ Die Ausbeute des Sportclubs nach dem dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga: Dreimal gut gespielt, kein Sieg, Platz 15.

Dass im Breisgau trotz der bevorstehenden Reise zum formstarken VfL Wolfsburg keine übertrieben großen Sorgenfalten zu sehen sind, liegt auch an Gondorf. In den wenigen Wochen seit seinem Wechsel von Werder Bremen nach Freiburg ist der 30-Jährige bereits zu einer etablierten Stammkraft geworden. „Ich bin mir für keine Position zu schade. Ich stelle meine persönlichen Ansprüche hinter die des Teams. Wenn der Trainer die Idee hat, dass ich links helfen kann, dann erfülle ich die Aufgabe so gut es geht“, beschrieb Gondorf seine Einstellung. „Ich versuche zu arbeiten auf der Position, auf der ich gebraucht werde.“

Streich wieder auf der Bank

Trainer Christian Streich, der erstmals nach seinem Bandscheibenvorfall wieder auf der Bank saß, hilft diese Herangehensweise. Denn auf die Frage, ob er Gondorf perspektivisch eher zentral oder auf dem Flügel sieht, antwortete er: „Beides.“

Nach zwei guten Einsätzen in der Mittelfeldzentrale gegen Eintracht Frankfurt und die TSG 1899 Hoffenheim schickte Streich Gondorf im Landesduell mit dem VfB auf die eher unübliche Position als Linksaußen – und wurde bereits nach 51 Sekunden für diese Entscheidung belohnt. Da vollendete der Fan von Bastian Schweinsteiger per Kopf einen blitzsauberen Konter zur frühen Führung. Drei Minuten nach dem 1:2 durch Mario Gomez setzte Gondorf dann in der zweiten Halbzeit einen Freistoß direkt ins Netz. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in der Bundesliga zuletzt ein direktes Freistoßtor hatten“, sagte Streich.

Freiburger Fans können zukünftig wieder häufiger auf Tore nach Freistößen hoffen. Schon das 1:0 von Dominique Heintz gegen Hoffenheim bereitete Gondorf vor. „Auch das ist ein Teil von mir, dass ich bei Standards meine Stärken habe. Dafür bin ich vielleicht nicht der Schnellste“, sagte Gondorf. dpa

