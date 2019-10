Ex-Nationalspieler Träsch sucht noch

Ingolstadt.Der ehemalige Nationalspieler Christian Träsch (32) will seine Karriere noch nicht beenden. „Der Fußball hat einen großen Teil meines Lebens bestimmt. Deswegen wäre es schön, wenn noch was gehen würde“, sagte der vertragslose Profi dem „Donaukurier“. Träsch spielte für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Zwischen 2009 und 2011 absolvierte er zehn Länderspiele.

Angebote aus Australien, Serbien und Kroatien hat er aus familiären Gründen abgelehnt. Vor zwei Jahren war Träsch zum FC Ingolstadt zurückgekehrt, stieg mit seinem Heimatverein aber aus der 2. Liga ab. Die Schanzer verzichteten beim Neuaufbau auf den Routinier. dpa

