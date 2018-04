„Extremste Belastungen“

Anzeige

Hamburg.Die Rechnereien im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga haben für den 1. FC Köln und den Hamburger SV möglicherweise schon an diesem Wochenende ein Ende. Nach dem drittletzten Spieltag der Saison könnte der Abschied der beiden Traditionsclubs aus der Beletage feststehen. Während sich der Tabellenletzte aus Köln schon vor der Partie am Samstag beim SC Freiburg mit dem Gang in die 2. Bundesliga abgefunden hat, besteht beim Vorletzten HSV neue Hoffnung auf das Wunder. „Ohne Glaube hast du keine Chance im Fußball“, sagte Trainer Christian Titz vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg.

Dieser Glaube ist in Köln spätestens seit dem 2:2 gegen Schalke 04 am vergangenen Sonntag verschwunden. „Wir haben diese ganze Rechnerei drangegeben“, hatte Torwart Timo Horn schon nach dem Spiel gegen die Königsblauen gesagt. Acht Punkte beträgt der Rückstand der Rheinländer auf den Relegationsrang, auf dem der SC Freiburg, Gegner am Samstag, steht. Selbst mit drei Siegen in den letzten drei Spielen wäre eine Rettung nur möglich, wenn die anderen ebenfalls gefährdeten Teams aus Freiburg, Mainz und Wolfsburg nicht mehr punkten würden.

So richten die Kölner den Fokus schon auf die Zweitliga-Saison. „Wir werden jetzt alles tun, um im Falle des Abstiegs einen unmittelbaren Wiederaufstieg zu erreichen“, sagte FC-Präsident Werner Spinner. Wirtschaftlich sei der Club so „gut aufgestellt wie nie zuvor. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem letzten Abstieg 2012.“ Einige wichtige Personalfragen wurden vor dem wahrscheinlich sechsten Abstieg beantwortet: Aus Kiel kommt Trainer Markus Anfang, Nationalspieler Jonas Hector verlängerte bereits seinen Vertrag und auch Schlussmann Horn will bleiben.