Fan-Bündnis erhöht den Druck auf die Clubs

Frankfurt.Für viele Fan-Szenen gibt es im deutschen Profifußball kein Weiter so. Zahlreiche Organisationen haben sich zu einem Bündnis „Unser Fußball“ zusammengeschlossen und erhöhen den Druck auf DFL, DFB und die Clubs in der Debatte um einen Wertewandel im Bundesliga-Geschäft. „Wir wollen nicht zurück zu einem kaputten System. Wir fordern Vereine und Verbände auf, vor Beginn der kommenden Saison zu handeln“, heißt es in dem nun veröffentlichten Aufruf.

Am Nachmittag zeigte sich die DFL offen für das neue Bündnis, verwies in einem Statement aber auch auf den aktuellen Zeitplan. „Auch die DFL hält Gespräche über mögliche Veränderungen im deutschen Fußball für notwendig. Hierzu wird es spätestens ab September eine Task Force Zukunft Profifußball unter Beteiligung unterschiedlichster Akteure, darunter auch Fanvertreter, geben“, hieß es von der DFL. Die Fans fordern konkret „einen glaubhaften Grundsatzbeschluss sowie die Einleitung konkreter Reformen“. Der Zeitpunkt Herbst kommt ihnen für Reformen zu spät.

In welche Richtung diese gehen könnten, haben die Anhänger bereits recht genau im Blick. „Unser Fußball zeichnet sich durch eine gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder, die Einführung eines nationalen Financial Fairplay und die eindeutige Begrenzung von Investoreneinflüssen aus“, erklärt das neue Bündnis, dem auch viele Fan-Organisationen aus der erweiterten Region angehören.

Sein Fußball setze sich konsequent gegen Diskriminierung ein und bekämpfe Korruption ernsthaft. Und: „Als gesellschaftliches Vorbild handelt unser Fußball sozial nachhaltig und wird seiner ökologischen Verantwortung gerecht. Kurzfristiges Denken und schlechtes Wirtschaften müssen der Vergangenheit angehören.“ Die Fans wünschen sich sozialverträgliche Ticketpreise, ein inklusives Stadion und fangerechte Anstoßzeiten.

Erstunterzeichner sind bundesweite Fanorganisationen wie „Unsere Kurve“, „ProFans“, „Bündnis Aktiver Fußballfans“, „FC PlayFair!“ und „Netzwerk Frauen im Fußball“ sowie mehr als 1000 Fanclubs und -Gruppierungen – darunter auch zahlreiche Ultras. „Unser Fußball“ sucht weitere Unterstützer und will die Unterschriftenliste der DFL und dem DFB übergeben.

„Wir müssen die Krise als Chance begreifen, um den Fußball grundlegend neu zu gestalten. Die Sommerpause muss zu einem Wendepunkt werden. Verbände und Vereine sind aufgefordert zu handeln und den Fußball neu aufzustellen: basisnah, nachhaltig und zeitgemäß“, erklärt Manuel Gaber als Sprecher von „Unser Fußball“. „Statt sich immer weiter von seiner Basis zu entfernen, müssen Fans als elementarer Bestandteil des Fußballs anerkannt werden“, fordert das Bündnis. dpa

