Fans müssen bald doppelt zahlen

Hannover.Deutlich mehr Live-Spiele bei DAZN, alle Tore in den Konferenzen bei Sky: Die Champions League wird nach dem Aus des ZDF von der kommenden Saison an nach einem schwer verständlichen Schlüssel aufgeteilt. Den hat der Pay-TV-Sender Sky nun erstmals auf seiner Internetseite öffentlich gemacht – mehr als acht Monate nach dem Vertragsabschluss mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Das ZDF ist nur noch bis zum Endspiel am 26. Mai Champions-League-Sender. Das ist seit Juni 2017 bekannt. Klar ist jetzt aber auch: Fußball-Fans, die keine Live-Übertragung mit deutscher Beteiligung verpassen wollen, müssen zukünftig doppelt zahlen und neben Sky auch das Streaming-Portal DAZN abonnieren. Der ebenfalls kostenpflichtige Internet-Anbieter zeigt insgesamt rund dreimal so viele Live-Spiele wie Sky. Der etablierte Pay-TV-Anbieter setzt hingegen vor allem auf seine 36 Konferenzschaltungen und reduziert sein Angebot an Live-Partien im Vergleich zum laufenden Wettbewerb deutlich. Es sind im Normalfall pro Saison 29 Spiele.

Schon in der Gruppenphase gibt es Überschneidungen: „Keiner zeigt mehr Einzelspiele mit deutscher Beteiligung“, schreibt Sky. Das ist richtig, aber schon in der Gruppenphase werden einige Partien der vier deutschen Mannschaften exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Denn Sky überträgt an den zwölf Spieltagen nur noch jeweils eine Partie live. Neunmal darf der Pay-TV-Sender sich eine Begegnung aussuchen und exklusiv zeigen, dreimal besitzt DAZN dieses Vorrecht.