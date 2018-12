Fast ein Mini-Liverpool

München.Mitten in der Bundesliga-Aufholjagd bekommt der FC Bayern schon einmal einen kleinen Vorgeschmack vom FC Liverpool. „Leipzig hat auf jeden Fall dieselben Grundideen: Schnelles Umschalten mit schnellen tollen Fußballern“, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor dem Bundesliga-Spiel heute gegen RB Leipzig. „Es ist schon richtig, dass das am Mittwoch in etwa ähnlich ist. Aber man muss ganz klar sagen, Liverpool ist eine Weltklasse-Mannschaft.“

Aber auch die Sachsen sind ein gefährlicher Kontrahent, der den Münchner Aufschwung schlagartig bremsen könnte. In diesem Heimspiel und am Samstag auswärts bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt müssen die Münchner ihre zurückgewonnene Stabilität unter Beweis stellen. „Das sind schwere Spiele und Gegner, die im Moment gut drauf sind“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich weiter siegen.“

Kleine Serie gestartet

Video Sport Kovac freut sich auf Liverpool: 'Das sind die Besten' Niko Kovac geht mit viel Vorfreude in das Hammerduell in der Champions League gegen den FC Liverpool im Februar. Der Bayern-Trainer schwärmte vor der Begegnung von Jürgen Klopps 'Weltklassemannschaft' und sieht in dem Achtelfinale 'ein vorweggen

Nach stürmischen Herbstwochen, in denen Trainer Niko Kovac bedenklich wackelte, sieht sich der FC Bayern wieder auf Kurs. „Wir haben richtig die Kurve bekommen. Wir haben nach der einen Phase, die wir nicht so gut gemeistert haben, eine Serie gestartet“, sagte Salihamidzic. Vier Siege in Champions League und Bundesliga, dazu ein 3:3 bei Ajax Amsterdam lautet die jüngste Bilanz der Münchner.

„Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen“, sagte Kovac und forderte nach dem 4:0 gegen Hannover den nächsten selbstsicheren Auftritt. „Wir müssen dominant und selbstbewusst auftreten, nicht arrogant, sondern respektvoll. Aber schon wissend, dass wir auf dem Weg nach oben sind“, forderte Kovac. Zurück ist nach seiner Verschnaufpause Franck Ribéry, Arjen Robben fehlt weiter verletzt. Personell dürfte Kovac nach den Wechseln vom Wochenende wieder etwas umstellen. „Die Wechsel haben nicht geschadet, es kamen Frische und Esprit dazu“, sagte der Bayern-Trainer.

Sechs Punkte aus den Spielen gegen Leipzig, das mit einem Sieg an den Bayern vorbeiziehen könnte, und gegen die Überraschungsmannschaft Frankfurt würden die Münchner weiter auf den siebten Titel am Stück hoffen lassen. „Davon zu sprechen, wäre vermessen, weil wir neun Punkte weg sind. Das ist viel“, sagte Salihamidzic. „Wir haben es nicht selber in der Hand. Wir wollen immer einen Schritt nach dem anderen machen.“

Harte Arbeit steht an

Bevor die Münchner in der Arena die Licht-Show und einen Jahresrückblick auf der Videowand genießen können, steht harte Arbeit an. In der Vergangenheit gingen die Duelle gegen Leipzig zu Hause mit Siegen jeweils gut aus. Vor zwei Jahren im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter wurde der damalige Aufsteiger aus Sachsen beim 3:0 regelrecht überrannt. Nicht viel besser erging es RB in der Vorsaison beim 2:0 der Münchner. Kapitän Willi Orban sah beim 0:2 früh Rot, Emil Forsberg musste beim 0:3 nach einer halben Stunde runter.

„Es wäre ganz schön, wenn wir die Partie mal mit elf Leuten beenden könnten“, sagte Nationalspieler Timo Werner. Er setzt darauf, endlich auch in der Allianz Arena zu treffen. Der Leipziger Doppelpack-Mann warnte aber vor den wiedererstarkten Bayern. „Immer, wenn wir nach München kommen, ist Bayern wieder in Topform“, stellte Werner fest. Kovac mag die Spielweise des 22-Jährigen, der alleine schon von Vita und Erfolgen als möglicher Bayern-Kandidat gelten muss. „Timo Werner ist ein toller Spieler, das ist klar, aber da erzähle ich nichts Neues“, sagte Kovac.

