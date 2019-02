Fatales Ende eines charmanten Plans

Mainz.Eine seiner letzten guten Taten für Schalke 04 vollbrachte Christian Heidel eher nebenbei. Desolat präsentierte sich der Champions-League-Teilnehmer beim niederschmetternden 0:3 (0:1) in Mainz, doch nach dem Schlusspfiff sprach eben niemand über den erschreckenden Auftritt der Mannschaft, sondern jeder über den Sportvorstand, der seinen Rückzug ankündigte. Es war das vorzeitige Ende einer vermeintlichen Traumehe.

Heidel und Schalke – diese Kombination hatte fraglos reichlich Charme, nährte sie im Sommer 2016 doch die Hoffnung, dass da im Herzen des Ruhrgebiets etwas Großes, vielleicht sogar ein halbwegs ernsthafter Herausforderer für den FC Bayern entstehen kann. Denn wer, wenn nicht Heidel, dieser Garant für kontinuierliche Entwicklung und konzeptionelles Arbeiten, dieser Mann mit dem feinen Gespür für Trainer und Transfers, soll diesen Verein sonst nach oben bringen? Es gibt schlichtweg keinen Besseren, dachte man nicht nur in Gelsenkirchen, sondern in ganz Fußball-Deutschland.

Zweieinhalb Jahre später ist aus dem Versprechen auf eine erfolgreiche Zukunft eine triste Gegenwart geworden. Schalkes Kader fehlt es an Struktur und vor allem Mentalität, nur dank der noch schwächeren Konkurrenten aus Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg schweben die Königsblauen nicht in akuter Abstiegsgefahr.

Video Sport Heidel bald weg, Krise bleibt: Schalke-Fans in Abstiegsangst Beim 0:3 in Mainz offenbarten die Schalker sportlich große Zerfallserscheinungen. Die Rücktrittsankündigung von Christian Heidel brachte zusätzliche Brisanz. Die Fans sind besorgt und teilweise ratlos. Beim 0:3 in Mainz offenbarten die Schalker sportlich große Zerfallserscheinungen. Die Rücktrittsankündigung von Christian Heidel brachte zusätzliche Brisanz. Die Fans sind besorgt und teilweise ratlos.

Weit entfernt von den eigenen Ansprüchen sind sie aber allemal, was zu einem Großteil an der verfehlten Personalpolitik des Sportvorstands liegt. Alle Spieler im S04-Kader haben einen von Heidel ausgehandelten Vertrag. Diese Mannschaft trägt seine Handschrift, sie ist seine Mannschaft – und sie funktioniert nicht, weshalb der 55-Jährige nun Konsequenzen zog.

„Ich glaube, dass ich die Verantwortung tragen muss für die sportliche Situation“, sagte der scheidende Macher am Samstag in Mainz, wo sie ihn im Sommer 2016 nur äußerst ungern in Richtung Ruhrgebiet hatten ziehen lassen.

Heidel meinte damals, dass er nach 24 Jahren bei den Rheinhessen noch einmal etwas Neues erleben möchte und unterstrich im Interview mit der „FAZ“, „dass Schalke eine ganz andere Hausnummer mit anderen Voraussetzungen ist. Natürlich kann man nun nicht das, was ich in Mainz gemacht habe, eins-zu-eins übertragen.“

Das versuchte er dann auch erst gar nicht, waren doch wirklich viele Dinge ganz anders. Heidel stand mehr Geld zur Verfügung, griff aber eben bei den teuren Transfers stets daneben, während es die wenigen Volltreffer eher gab, wenn er mal ins Regal der Marke Mainz griff, sprich einen ablösefreien Altstar wie Naldo oder einen Zweitliga-Torjäger wie Guido Burgstaller holte.

Lange Zeit Ruhe

Es war also nicht alles schlecht, sorgte Heidel doch lange Zeit auch für etwas, was es in diesem stets etwas zu aufgeregten, ja fast nervösen Club selten gab: Ruhe, Gelassenheit, Besonnenheit. Ihm gelang es sogar, dass sich der sonst omnipräsente, in schöner Regelmäßigkeit plaudernde und oft auch aufbrausende Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zurückhielt – sogar im verkorksten ersten Jahr, dem prompt in der zweiten Saison die Vizemeisterschaft folgte.

Als es jetzt aber nach dem Zwischenhoch wieder dramatisch bergab ging, konnte der forsche Unternehmer aus Ostwestfalen dann aber doch nicht mehr stillhalten. Im Dezember machte Tönnies urplötzlich die intensiven Gedankenspiele des Aufsichtsrats bekannt, Heidel eine Art Sportdirektor an die Seite zu stellen. Unverblümter – oder gar unverschämter – kann man seine Zweifel an seinem leitenden Angestellten nicht äußern. Es war der Anfang vom Ende für Heidel, der auf einmal genau das unruhige Schalke erlebte, das es früher immer war.

Und trotzdem gibt es jetzt keine Schlammschlacht. Der 55-Jährige legt einen Rückzug mit Stil hin, verzichtet auf eine Abfindung und stärkt mit der Übernahme der „Gesamtverantwortung“ indirekt Domenico Tedesco – wenngleich dem Trainer ohne seinen wichtigsten Fürsprecher schwierige Tage bevorstehen und seine Zukunft nicht zuletzt vom neuen Boss abhängt.

Klaus Allofs und Jonas Boldt werden schon als starke Männer beim Champions-League-Starter gehandelt. „Wenn der Nachfolger feststeht“, sagte Heidel, „werde ich auch körperlich nicht mehr präsent sein.“ Das Wirken des einstigen Mainzers dürften die Schalker allerdings noch ein wenig länger zu spüren bekommen, sind die meisten Spieler doch mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Es wird also ein wenig dauern, das königsblaue Kader-Chaos zu beseitigen.

