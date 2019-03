Favoritenrolle „ein bisschen übertrieben“

Rotterdam.Auf dem Fahrrad zur Fußball-Europameisterschaft – ganz locker haben es die niederländischen Nationalspieler vor dem Quali-Start und dem Wiedersehen mit der umformierten DFB-Auswahl angehen lassen. „Straße zur EURO 2020 – auf die niederländische Art“, twitterte Georginio Wijnaldum unter einem Foto, das die Oranje-Auswahl auf Mountainbikes zeigt. Vorneweg: Virgil van Dijk, der mit seinem Kopfballtor für den FC Liverpool zuletzt entscheidend am Champions-League-Aus des FC Bayern im Achtelfinale beteiligt war.

Beim 2:2 im Nations-League-Rückspiel vor vier Monaten in Gelsenkirchen hatte der Kapitän auch der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sehr weh getan. Der mittlerweile als einer der besten Innenverteidiger der Welt geltende Abwehrrecke verwehrte Löws Auswahl mit dem Tor zum Ausgleich den Prestigesieg nach dem 0:3 in Amsterdam.

Dort gibt es an diesem Sonntag (20.45 Uhr/RTL) bereits ein Wiedersehen mit dem erneuerten DFB-Team, davor sollen am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr) in Rotterdam allerdings zunächst drei fest eingeplante Punkte gegen Weißrussland her. Außerdem spielen die Außenseiter Nordirland und Estland in der Gruppe C.

Die Lockerheit in der Vorbereitung wurde von den tödlichen Schüssen in Utrecht überschattet, das erste Training am Verbandssportzentrum in Zeist war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich. Auch mit Blick auf den Quali-Auftakt ist aus Sicht von Nationaltrainer Ronald Koeman die Anspannung gestiegen. „Wir beginnen zweimal zu Hause. Das ist natürlich sehr wichtig für einen guten Start“, sagte der einstige Abwehrorganisator des FC Barcelona.

Der Europameister von 1988 soll die erfolgsgewohnten Niederländer nach der tiefen Krise im Anschluss an Platz drei bei der WM 2014 wieder zu alter Stärke führen. Auf Club-Ebene ließ zuletzt Ajax Amsterdam aufhorchen, als der Renommierclub mit dem sensationellen 4:1 in Madrid Titelverteidiger Real ausschaltete. Das Oranje-Team machte mit dem guten Auftreten in der Nations League einen Anfang nach dem Verpassen der EM 2016 und dem WM 2018 – beides nicht zuletzt auch in Deutschland gern mit Spott begleitet. Dass die Niederländer sportlich ihre kleine Revanche bekamen, mag Koeman nicht als Vorzeichen für die anstehende Qualifikation nehmen. Das sonst oft große Selbstvertrauen seiner Landsleute macht er sich nicht zu eigen, die Favoritenrolle sei doch ein „bisschen übertrieben“, findet der einst gefürchtete Freistoßschütze.

Weghorst fehlt im Aufgebot

Gegen die Weißrussen wird Koeman dem Stamm vertrauen, der auch im vorigen Herbst gegen die deutsche Mannschaft auflief. „Die anderen haben mich noch nicht davon überzeugt, dass sie besser sind als diejenigen, die ich jetzt nominiert habe“, sagte Koeman mit Blick auf seinen 25-köpfigen Kader. So zieht er den einstigen Gladbacher Luuk de Jong dem Wolfsburger Wout Weghorst vor, der es nicht in den endgültigen Kader schaffte. dpa

