Favre bleibt die Antworten schuldig

Frankfurt.Titelambitionen? Erster Bayern-Jäger? War da was? „Ein Punkt ist sehr gut. Ein Punkt ist immer okay für mich“, sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre nach dem 1:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt. Es waren mindestens erstaunliche Sätze des Fußballlehrers aus der Schweiz. Denn der mürrische Gesichtsausdruck von Manager Michael Zorc, als er nach Abpfiff in die Katakomben der Frankfurter Arena verschwand, sprach eine andere Sprache. Zufriedenheit sieht wahrlich anders aus.

Eine Woche nach der Heimblamage gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln (1:2) mühten sich die Westfalen zu einem Remis bei der Eintracht. Nach einer erneut indiskutablen ersten Halbzeit, in der die Frankfurter durch Daichi Kamada (9.) völlig verdient mit 1:0 in Führung lagen, schaffte der BVB in Person von Giovanni Reyna (56.) zwar halbwegs zeitig den Ausgleich. Von dem unbedingten Willen, diese Partie noch für sich zu entscheiden, war danach allerdings wenig bis nichts zu sehen.

Moukoko ist noch kein Haaland

Warum das so war, diese Frage hätte eigentlich der sportlich Verantwortliche beantworten müssen. Doch Favre sprach lieber über die aktuellen Personalprobleme wie das unübersehbare Fehlen von Mittelstürmer Erling Haaland (Muskelfaserriss), für den es im BVB-Aufgebot keinen adäquaten Ersatz gibt. „Natürlich weiß man, wie wichtig Erling ist. Seine Läufe in die Tiefe fehlen uns“, sagte der 63-Jährige. Sein Experiment mit Julian Brandt als „falscher Neun“ funktionierte im ersten Abschnitt überhaupt nicht. Und als Favre nach der Pause Über-Talent Youssoufa Moukoko als einzige Spitze brachte, zeigte sich, dass der erst 16-Jährige noch viel lernen muss. „Wir müssen mit ihm Geduld haben. Er muss sich noch an das Tempo gewöhnen. Alles ist schneller, aber er hat extremes Talent“, sagte Emre Can über den jüngsten Profi der Bundesliga-Geschichte.

Für die Unwucht bei der Dortmunder Kaderplanung kann Favre nichts. Seine Entscheidung, Marco Reus aus Gründen der Belastungssteuerung 90 Minuten auf der Bank schmoren zu lassen, erschien nach dem Remis in der Banken-Metropole dennoch fragwürdig. „Wir können nicht immer 3:0 oder 4:0 gewinnen. Das müssen wir akzeptieren“, sagte der Dortmunder Coach lakonisch. Ob sich eine solche Mentalität des Zauderns über diese Saison hinaus mit den hohen Ansprüchen beim BVB verträgt, ist unwahrscheinlich. Statt Boden auf den FC Bayern (3:3 gegen Leipzig) gutzumachen, stagniert der Vizemeister im Verfolgerfeld. Ein Punkt ist manchmal weit entfernt von „sehr gut“.

