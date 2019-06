Favre hält Dortmund die Treue

Dortmund.Im Konkurrenzkampf mit dem FC Bayern München setzt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach seiner Transferoffensive auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Trainer Lucien Favre (Bild). Der Revierclub und sein Schweizer Trainer einigten sich vorzeitig auf eine Verlängerung des Vertrages bis zum 30. Juni 2021. Dies gab der Club am Dienstag bekannt. Der 61-Jährige hatte den BVB am 1. Juli 2018 von Vorgänger Peter Stöger übernommen und in der abgelaufenen Saison nach einem spannenden Zweikampf mit dem FC Bayern auf den zweiten Tabellenplatz geführt.

„Ich freue mich sehr auf eine weiterhin konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ganzen BVB-Team“, sagte der Coach, der in Dortmund seine bislang beste Saison als Bundesligatrainer abgeschlossen hat. Favre hatte nach den Stationen Hertha BSC sowie Mönchengladbach den BVB übernommen und einen personellen Umbruch eingeleitet. dpa

