FC Bayern sorgt sich um Arturo Vidal

München.Arturo Vidal wird dem FC Bayern München noch länger fehlen. Zwei Tage vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen musste der Chilene gestern das Training abbrechen. Während der Einheit blieb der Mittelfeldspieler im Rasen hängen und spürte einen Schmerz im rechten Knie. Eine genaue Diagnose soll es laut Vereinsangaben heute geben. Vidal war zuletzt beim 2:1-Erfolg des deutschen Fußball-Meisters im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla am 4. April zum Einsatz gekommen. Seitdem fehlt er wegen einer Kapselreizung im Knie. Gegen Leverkusen fehlt Vidal. Es ist für ihn ein Rückschlag auf dem Weg zum Comeback. Ein Mitwirken in den weiteren Partien ist offen. Am 25. April und am 1. Mai stehen die Halbfinalspiele in der Champions League gegen Real Madrid an. dpa