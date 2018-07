FC Bayern will Pavard

Anzeige

Bereits am Dienstag hatte die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, dass aus der Bundesliga der FC Bayern, aber auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse an Pavard hätten. Bei weiteren europäischen Clubs sollen er zudem auf der Wunschliste stehen. Der Außenverteidiger kann am Freitag mit der Équipe tricolore in das Halbfinale der WM einziehen, Gegner in Nischni Nowgorod ist Uruguay.

Pavard war 2016 für fünf Millionen Euro vom OSC Lille zum damaligen Zweitligisten aus Stuttgart gekommen.

