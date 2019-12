FCA mit Khedira und Lichtsteiner

Augsburg.Fußball-Bundesligist FC Augsburg glaubt an eine rechtzeitige Genesung der Defensiv-Routiniers Rani Khedira und Stephan Lichtsteiner für das Gastspiel bei 1899 Hoffenheim. Khedira habe nach seiner Nackenblessur aus der Partie gegen Mainz (2:1) viel Therapie bekommen und schon wieder mit dem Team trainiert, berichtete Coach Martin Schmidt. „Es sieht gut aus“, sagte der Schweizer. Lichtsteiner wurde wegen Muskelproblemen gegen Mainz ausgewechselt, konnte Teile des Trainings in der Woche aber bestreiten. „Alle anderen werden topfit am Start sein“, sagte Schmidt vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der Trainer stellt sein Team auf „eine spielstarke und kombinationssichere Mannschaft mit Top-Positionsspiel“ ein.

In der Tabelle rangiert Hoffenheim als Achter in der oberen Hälfte. Augsburg ist Zwölfter und will im fünften Spiel nacheinander punkten. „Wenn du einen Lauf hast, wird die Arbeit nicht weniger, sondern sogar mehr, weil du deine Leistung bestätigen willst“, sagte Offensivmann Frederik Jensen und fügte selbstbewusst hinzu: „Wir wissen, dass wir an einem guten Tag jeden Gegner schlagen können.“ Wenn es nach Jensen geht, natürlich gern wieder mit ihm in der Startelf. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019