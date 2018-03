FCK braucht ein Wunder

Anzeige

Fürth/Kaiserslautern.Der Frust über die Niederlage im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga saß beim 1. FC Kaiserslautern tief, doch die Hoffnung auf die Rettung im Abstiegskampf haben die Pfälzer trotz des Rückschlags noch nicht aufgegeben. „Es ist immer wieder ein Anrennen gegen diesen großen Rückstand, den wir immerhin schon halbiert haben. Wir werden uns schütteln und weiter dran bleiben“, sagte FCK-Trainer Michael Frontzeck nach dem 1:2 (1:1) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Mit 24 Punkten bleiben die Roten Teufel auch nach 26 Spielen Tabellenletzter. „Die Situation ist nicht einfach, aber das war sie in dieser Saison nie“, sagte Frontzeck. Aufgeben will der viermalige deutsche Meister daher noch lange nicht. Da die Konkurrenz im Abstiegskampf aber weiter punktet, müssen sich die Pfälzer zunehmend an den Glauben an ein Fußball-Wunder klammern.

Zumindest die Statistik macht Mut. Im Vorjahr stand Arminia Bielefeld zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls mit nur 24 Zählern am Tabellenende – und schaffte die Rettung. 2016 hatten nach dem 26. Spieltag sogar zwei Teams – 1860 München und Fortuna Düsseldorf – lediglich 24 Zähler auf dem Konto. Beide blieben am Ende drin. Nach dem erneuten Rückstand muss der FCK allerdings am kommenden Samstag gegen den FC St. Pauli unbedingt punkten. „Da werden wir alles reinhauen“, versprach Frontzeck. dpa