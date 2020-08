FCK plant die Attacke

Kaiserslautern. Sessa.Das Ziel ist die Tabellenspitze: Mit 21 Spielern hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag das Training für diekommende Saison aufgenommen. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten in will der FCK in der kommenden Saison zu den Top-Teams gehören. Auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wird: Die Pfälzer wollen ein Wort um den Zweitliga-Aufstieg mitreden. „Wir wollen als 1. FC Kaiserslautern ab dem ersten Spieltag eine der Top-Mannschaften der Liga sein. Das ist auch mein klares Ziel“, wird Trainer Boris Schommers auf dem Portal „Der Betze brennt“ zitiert. Allerdings verletzte sich Neuzugang Nicolas gleich zum Auftakt am Knie.

Mit Marius Kleinsorge (SV Meppen), Alexander Winkler (SpVgg Unterhaching) und Nicolas Sessa (Erzgebirge Aue) hat sich der FCK bisher verstärkt, weitere Neuzugänge sind eingeplant. „Ich habe ja schon ganz offen kommuniziert, dass ich mir als Ersatz für Alex Nandzik noch einen linken Außenverteidiger wünsche. Wir haben aktuell auf dieser Position nur einen Spieler“, sagte Schommers. Offen ist weiterhin der Verbleib von Florian Pick und Christian Kühlwetter. Beim Trainingsauftakt war das Duo zwar dabei, doch Zweitligist 1. FC Heidenheim buhlt um Lauterns Top-Angreifer. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020