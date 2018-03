Fifa-Plan für riesige Club-WM trifft auf Widerstand

Anzeige

Bogotá.Trotz der Dauerdebatten in der Bundesliga geht es im Grunde nur noch um Details: Wenn das Fifa-Council um Weltverbandschef Gianni Infantino und DFB-Präsident Reinhard Grindel heute in Bogotá zusammenkommt, gilt das Okay der Funktionäre für die Anwendung des Videoschiedsrichters bei der WM in Russland als ausgemachte Sache.

Viel brisanter ist die Diskussion um die von Infantino angestrebte nächste Aufblähung eines Fußball-Turniers. In der Bundesliga regt sich schon heftiger Widerstand gegen die Idee einer Club-WM mit 24 Teams mitten im Sommer. Die Uefa-Abgeordneten sind in ihrer Ablehnung des Infantino-Plans aber nur scheinbar Verbündete der reichen europäischen Vereine. Deren Idee einer Global Nations League als eine Art Mini-WM für Nationalmannschaften gefällt den Club-Vertretern überhaupt nicht. Wie der Konflikt entschärft werden kann, ist ein großes Rätsel.

Die Erhöhung der WM-Teilnehmer auf 48 Teams hat Infantino bereits durchgezogen. Jetzt will der Fifa-Boss die Club-WM zu einem ernsthaften Event machen und künftig mit 24 Teams im Sommer spielen lassen, statt mit sieben im Dezember. „Ich denke, es wird im Sommer 2021 beginnen, alle vier Jahre mit 24 Teams, die Hälfte davon aus Europa in acht Gruppen à drei Mannschaften, dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale“, beschrieb Infantino seine Vision. Der Hintergrund ist klar. Die Fifa braucht Geld. Eine Mega-Club-WM wäre viel besser zu vermarkten als das Miniturnier im Winter. Doch der Widerstand formiert sich schon. Der FC Bayern wäre bei einer solchen Quote immer dabei. „Ich muss offen und ehrlich sagen, ich sehe langsam die Fifa und die Uefa in einer Situation, die, ich muss fast sagen, schamlos und aggressiv, die Gesundheit der Spieler gefährdet“, wetterte Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.