FIFA und UEFA gegen Super League

Zürich.Der Fußball-Weltverband FIFA und die sechs Kontinentalverbände um die UEFA haben sich deutlich gegen eine europäische Super League ausgesprochen. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten die Spitzenverbände am Donnerstag „mit Nachdruck“, dass ein solcher Zusammenschluss weder von der FIFA noch von einer der Konföderationen anerkannt würde.

„Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen“, hieß es weiter. „Die Teilnahme an globalen und kontinentalen Wettbewerben sollten sich die Teams immer auf dem Platz verdienen.“ Es hatte immer wieder Spekulationen gegeben, dass mehrere europäische Spitzenclubs eine eigene Liga gründen könnten. dpa

