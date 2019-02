Finanziell klar unterlegen

London.Das Londoner Wembley Stadion ist ein würdiger Ort für den Beginn dieser Fußball-Festtage. Dort, wo bereits das WM-Endspiel 1966 und das EM-Halbfinale 1996 stattfanden, geht es am Mittwoch auch mit den deutsch-englischen Achtelfinal-Duellen in der Champions League los.

Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 gegen Manchester City und vor allem FC Liverpool gegen Bayern München: Gleich dreimal will die Bundesliga in diesen fünf Wochen beweisen, dass sie ihrem großen wirtschaftlichen Rückstand auf die Premier League noch ein paar sportliche Erfolge entgegensetzen kann.

Noch mehr Aufmerksamkeit bekommen diese Spiele dadurch, dass mit Jürgen Klopp und Pep Guardiola zwei Trainer involviert sind, die den Fußball in Deutschland in diesem Jahrzehnt so geprägt haben wie kaum jemand sonst.

Schalke hat es schwer

„Ich höre ja immer, wie schlecht die Bundesliga gemacht wird. Ich stimme da nicht ganz überein“, sagte der frühere Bayern-Profi, Liverpool-Spieler und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann. „Die Bayern sind mehr oder weniger auf Augenhöhe mit Liverpool. Auch Dortmund gebe ich sehr gute Chancen gegen Tottenham. Für Schalke wird es natürlich schwer. Aber ich sehe die Bundesliga nicht so weit hinter der Premier League, wie es vielleicht andere sehen.“

Die Wahrnehmung, die Hamann beschreibt, hat einen einfachen Grund: Der englische Meister Manchester City kassierte in der vergangenen Saison rund 181 Millionen Euro an Fernsehgeldern. Der deutsche Meister Bayern München mehr als 80 Millionen weniger (98 Mio. Euro). In der Rangliste der zehn umsatzstärksten Vereine Europas finden sich für das Jahr 2018 sechs englische, aber nur ein deutscher Club. Das hat das Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Deloitte erst im Januar dieses Jahres wieder neu veröffentlicht. „Es gibt noch immer dieses Maß: England steht über uns, vom Finanziellen, von der Attraktivität“, sagte der langjährige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker, der seit dieser Saison die Nachwuchs-Akademie des Londoner Clubs FC Arsenal leitet, im „Kicker“.

Allerdings werden die Spiele weder von der Statistik noch in der Buchhaltung entschieden. Deshalb halten die meisten Experten vor diesem deutsch-englischen Dreierpack nur Schalke 04 gegen das hochgerüstete Manchester City für weitgehend chancenlos.

Hamann optimistisch

Dortmund dagegen ist trotz der aktuellen Probleme noch immer Tabellenführer der Bundesliga und hat sich im Vergleich zu den Niederlagen gegen Tottenham in der Gruppenphase der Vorsaison (1:3, 1:2) mit erfahrenen Spielern wie Axel Witsel oder Paco Alcacer verstärkt. „Ich glaube, dass Dortmund die besten Chancen hat“, sagte auch Hamann.

Und Bayern München? Ist immer noch Bayern München, argumentiert der frühere Bayern- und Man City-Profi Michael Tarnat. „Bis vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, dass es schwer wird, gegen Liverpool zu bestehen. Mittlerweile glaube ich aber, dass Liverpool mehr Bammel vor Bayern hat als umgekehrt“, sagte der 49-Jährige, der seit 2017 das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 leitet. Bei dem deutschen Rekordmeister wisse immer noch jeder: „Gegen Bayern München wird es sehr, sehr schwer. Diesen Ruf haben sie sich über Jahre erarbeitet.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.02.2019