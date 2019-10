Fink hat das letzte Wort

Bochum.Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bleibt nach dem 3:3 (2:3) beim VfL Bochum auch im fünften Spiel nacheinander ohne Niederlage. Trotz zweimaliger Führung hätte das Team von Trainer Alois Schwartz allerdings im Ruhrstadion beinahe mit leeren Händen dagestanden.

Nach einer spektakulären ersten Halbzeit mit insgesamt fünf Treffern und umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen rettete der gerade eingewechselte Anton Fink in der Nachspielzeit mit seinem Treffer den Badenern einen Zähler. „Das war ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben Moral bewiesen“, sagte Verteidiger Daniel Gordon.

Schiedsrichter im Mittelpunkt

Zuvor hatte Stürmer Philipp Hofmann (8.) mit seinem siebten Saisontreffer für die Badener das muntere Toreschießen eröffnet. Bereits 116 Sekunden später besorgte Bochums Sauli Decarli (10.) den Ausgleich. Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi (21.) brachte den KSC erneut in Führung, bevor Danny Blum durch einen von Daniel Gordon verursachten Foulelfmeter wieder ausgleichen konnte. Zwei Minuten später erzielte Cristian Gamboa die Bochumer Pausenführung. Kurz nach dem Seitenwechsel verschoss Marc Lorenz (49.) einen Foulelfmeter.

Im Mittelpunkt stand auch Schiedsrichter Nicolas Winter (Freckenfeld). Er schickte Lukas Fröde bereits in der 17. Minute vom Platz. Dieser hatte nach einer Gelben Karte per Handzeichen versucht zu vermitteln, dass in dem von Winter verwarnten Zweikampf Fuß auf Fuß getroffen sei. Dieser interpretierte die Gestik des KSC-Profis jedoch als höhnisches Klatschen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019