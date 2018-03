Fischer gibt Fehler zu

Anzeige

Frankfurt.Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt hat eine Abschaffung der Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga gefordert. Aufgrund der massiven Fanproteste spricht sich der 61-Jährige in der WDR-Sendung „Sport inside“ gegen diese erst in dieser Saison eingeführte Spielplan-Reform aus. „Ich denke, dass wir daraus gelernt haben, was Fußball am Montag in der Bundesliga bedeutet. Wir müssen auf den Schnaps aus dem Glas verzichten für die Montagsspiele“, sagte Fischer.

Bei der Einführung der Montagsspiele räumt der Eintracht-Präsident allerdings auch eine große Mitverantwortung der Vereine ein. Die 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga sowie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatten einstimmig für den TV-Vertrag gestimmt, der pro Saison maximal fünf Montagsspiele vorsieht.

Überschaubare Summe

„Wir alle waren dafür, weil es um Geld geht. Und auch dieser Montagspieltag hat uns allen als Verein Geld gebracht. Das ist eine überschaubare Summe. Wir haben das sicherlich damals auch nicht so überrissen“, sagte Fischer.