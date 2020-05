Flick adelt „genialen“ Thiago

München.„Thiago oder nix!“ So vehement wie einst Pep Guardiola würde Hansi Flick seine Spielerwünsche beim FC Bayern München niemals formulieren. Schon gar nicht öffentlich. Aber wer mit dem 55-Jährigen über den Fußballer Thiago Alcântara do Nascimento spricht, kann eine ähnliche Wertschätzung wie beim Trainerkollegen Guardiola heraus hören. Schließlich kann Flick den 29-jährigen Spanier auch während der Bundesligapause wegen des Coronavirus in München nahezu täglich beim Kleingruppentraining auf dem Rasen beobachten.

„Thiago ist ein genialer Fußballer“, sagt Flick. Als Guardiola 2013 seine Arbeit in München aufnahm, tat das der drei Jahre später zu Manchester City weitergezogene katalanische Starcoach eben mit der ultimativen Transferforderung nach diesem speziellen Kicker: „Thiago oder nix!“ Die Bayern erfüllten Guardiola den Wunsch, der eher wie ein Befehl klang. Für 25 Millionen Euro wechselte das seinerzeit 22 Jahre alte Mittelfeldtalent Thiago vom FC Barcelona zum FC Bayern.

Vollzug eine Frage der Zeit

Es deutet gerade alles darauf hin, dass die Zusammenarbeit ausgedehnt wird. In Vorbereitung ist ein neuer Vertrag bis 2023. Aufsichtsratschef Herbert Hainer zeigt sich „zuversichtlich“, dass „in absehbarer Zeit“ auch hier Vollzug gemeldet werden kann. Und der Mittelfeldgenius philosophierte schon über den FC Bayern als „wunderbaren Club, um eine Karriere zu beenden“.

Ein Jahrzehnt Thiago beim FC Bayern? Für Flick ist das ein guter Plan, sein Motto lautet: „Qualität halten.“ Nach ihm selbst verlängerten zuletzt bereits Thomas Müller (bis 2023) und Alphonso Davies (bis 2025) vorzeitig ihre Verträge. Gespräche mit Manuel Neuer, David Alaba und eben Thiago laufen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020