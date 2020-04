„Flick ist für mich der ideale Trainer“

München.Nach dem großen Vertrauensbeweis durch den FC Bayern darf sich Hansi Flick über einen kleinen Schritt auf dem Weg zurück in die sportliche Normalität freuen. Von diesem Montag an lässt der zur Dauerlösung auf dem Münchner Trainerposten beförderte Flick seine Stars zumindest wieder auf dem Rasen schwitzen. Zwar nur in Kleingruppen und unter strengsten Auflagen, aber Einheiten in der Münchner Sonne dürften die Stimmung des zuletzt im Cyber-Training geforderten Star-Ensembles bei allen Einschränkungen heben.

Flick zählt nach seinem kometenhaften Aufstieg beim Branchenführer ab sofort zu den ganz starken Männern. Mitten in der Corona-Krise stattete der Fußball-Rekordmeister ihn mit einem Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 aus. Am Ende dieser Laufzeit wäre Flick länger im Amt als es einst Pep Guardiola war. Eine noch längere Schaffenszeit hatte zuletzt Ottmar Hitzfeld: Dieser feierte in seiner Bayern-Phase von 1998 bis 2004 auch den Champions-League-Triumph.

Flick legte als Nachfolger von Niko Kovac seit November in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League bis zum vorläufigen Saisonstopp durch die Coronavirus-Pandemie erfolgreiche Triple-Schritte zurück. „Er ist für mich der ideale Trainer, weil er in der Vergangenheit in den verschiedenen Positionen im Fußball bereits große Erfahrungen gesammelt hat“, adelte Trainer-Legende Jupp Heynckes den langjährigen Löw-Assistenten und früheren DFB-Sportdirektor. Heynckes gewann mit den Bayern 2013 das historische Triple, seine Meinung hat noch heute Gewicht in München.

So manch einer beim FC Bayern, etwa Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, fühlte sich beim Wirken Flicks auch schon an Heynckes erinnert. Der Grandseigneur selbst stufte die Weiterbeschäftigung als „kluge Entscheidung“ ein. „Seine Qualitäten sind Fachkompetenz, Menschenführung in allen Bereichen, Seriosität, Solidität und eine ausgezeichnete Präsentation in der Öffentlichkeit“, sagte Heynckes. Wiederholt hatten sich Heynckes und Flick schon ausgetauscht.

Kader-Ausrichtung festgelegt

Flick soll die Kaderplanung und damit die Bayern-Zukunft maßgeblich mitgestalten. „Hansi hat ein Mitspracherecht, das ist doch klar. Die Meinung des Trainers spielt bei unseren Personalentscheidungen eine Rolle. Er muss ja mit den Spielern arbeiten“, sagte Rummenigge. Klarheit auf der Trainerposition sollte her, bevor der Kader für die neue Saison zusammengestellt wird. „Wir haben zusammen die Ausrichtung für die kommenden Jahre festgelegt“, betonte Flick. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020