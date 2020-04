Flick: Neuer bleibt die Nummer 1

München.Hansi Flick positioniert sich in der Münchner Torwart-Debatte. Der 55-Jährige betont im Zuge der neuen Konstellation im Sommer mit Neuzugang Alexander Nübel seine Entscheidungshoheit in Aufstellungsfragen beim FC Bayern und bestätigt den Nummer-1-Status von Manuel Neuer.

„Wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers“, erklärte Flick im „Kicker“. Und das wird auch in der veränderten Konstellation mit dem ehemaligen U-21-Nationaltorhüter Nübel wohl bis auf sehr wenige Ausnahmen weiterhin Kapitän Neuer sein.

Nübel ist informiert

Am Torwart-Ranking wird Flick, dessen Vertrag gerade bis 2023 verlängert worden ist, an der Spitze nicht rütteln. „Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern“, sagte er: „Alexander Nübel weiß das auch.“ Er stand nach Fehlern zuletzt auch bei Schalke nicht mehr im Tor.

„Manuel Neuer ist für mich der weltbeste Torhüter“, sagte Flick bereits Anfang Januar im Trainingslager in Katar einen Tag nach der Verein von Nübel und positionierte sich in der Diskussion um die Vertragsverlängerung Neuers klar. „Bayern München wird alles daran setzen, ihn weiterzuverpflichten.“

Nübel verspricht er nun, „das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung“ zu erhalten wie alle Spieler. „Er ist ein junger, sehr talentierter Keeper, den wir weiterentwickeln wollen.“ Es folgt aber auch der Hinweis, „dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt – sogar noch extremer als woanders“. Das beinhaltet wohl auch den Kampf um die Nummer 2. dpa

