Flick schont Stars für Leipzig

Madrid.Kein Manuel Neuer. Kein Robert Lewandowski. Kein Leon Goretzka. Aber von „Abschenken“ gegen Atlético Madrid wollte Trainer Hansi Flick trotz des Verzichts auf diese drei Münchner Topspieler beim Ausblick auf das für den FC Bayern sportlich nicht mehr entscheidende Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr/Sky) in Spaniens Hauptstadt trotzdem nichts hören. Der 55-Jährige sprach vielmehr von „einer Freude, in Madrid gegen Atlético zu spielen“.

Flick ist ein Fußballtrainer, der traditionell nur über das nächste Spiel spricht. Aber natürlich denkt er gerade in den extrem anstrengenden Wochen zum Jahresende auch schon an die Partien danach. „Wir gewinnen aktuell keinen Schönheitspreis“, sagte er. Das Münchner Spiel der Woche steigt nicht in Madrid, sondern am Samstagabend in der heimischen Arena gegen RB Leipzig. Erster gegen Zweiter heißt es dann in der Fußball-Bundesliga. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020