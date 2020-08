Fortuna fordert Rheinau

Edingen-Neckarhausen.Nachdem die alte Auflage des Mannheimer Fußball-Kreispokals fast schon unvollendet zu den Akten gelegt worden wäre, folgte Ende Juli die Kehrtwende. Auf Drängen der vier Halbfinalisten wird der Wettbewerb nun doch zu Ende gespielt. Für den A-Ligisten DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen, der am vergangenen Wochenende noch im Badischen Verbandspokal gegen den FV Brühl (0:3) im Einsatz war, gilt es, den Hebel umzulegen – von Verbands- auf Kreisfußball. Gegen den Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau will man alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein. Dabei bedient man sich des Anschauungsmaterials aus dem Brühl-Spiel. „Wir nehmen mit, dass jeder Fehler direkt mit einem Tor bestraft wird und wir daher von Beginn an hellwach sein müssen“, sagt DJK-Trainer Marco Rocca.

Nach den Verpflichtungen in der Sommerpause gelten die Rheinauer in der Kreisliga als Top-Favorit und werden im Umfeld der DJK Fortuna schon als gefühlter Landesligist angesehen. „Rheinau hat sehr viel Qualität in den Reihen und spielt einen gepflegten Ball. Jedes Mannschaftsteil ist gut besetzt“, weiß Rocca. „Es wird entscheidend sein, von Beginn an klare Kante zu zeigen.“ Für dieses Vorhaben muss Rocca an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) auf Tom Matthias, Hasan Karakus, Giuseppe Minacapilli und Maximilian Fries verzichten, die urlaubs- oder berufsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Den zweiten Finalisten ermitteln zeitgleich A-Ligist SKV Sandhofen und Kreisligist VfR Mannheim II. Auch diese beiden Mannschaften treten im Vergleich zur Vorsaison runderneuert auf. Das Endspiel soll dann am 12. September über die Bühne gehen, als Spielort ist Plankstadt im Gespräch. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020