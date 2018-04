Fortuna im Jubelrausch

Anzeige

Düsseldorf.Nach dem großen Jubel in der ganzen Stadt, den Freudentränen und einer langen Partynacht richtete Friedhelm Funkel den Blick gleich wieder nach vorn. Aufstieg war gestern, nun gilt es ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. „Ich bin optimistisch, dass wir auch in der nächsten Saison, eine Mannschaft zusammenstellen, die in der Bundesliga mithalten kann“, sagte der Trainer von Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Einen kleinen Gruß schickte der Coach dann auch dem abgestiegenen rheinischen Rivalen 1. FC Köln. „Ich wünsche dem FC den Aufstieg, damit wir in zwei Jahren in der Bundesliga wieder ein Derby haben.“

In dem Düsseldorfer Event-Restaurant „Seifenfabrik“ hat die Mannschaft bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Der Trainer hatte ohnehin erstmal bis Dienstag freigegeben, erwartet aber im letzten Heimspiel gegen Kiel am Sonntag eine seriöse Leistung. „Für Kiel geht’s um Platz drei. Das Spiel nehmen wir sehr ernst und wollen nichts anbrennen lassen“.

Kampf um Klassenverbleib

Die Bundesliga-Rückkehr nach fünf Jahren steht für den Traditionsclub natürlich unter dem Motto Klassenverbleib. Der Etat für die Lizenzspielermannschaft verdreifacht sich auf etwa 30 Millionen Euro. Mit der frühzeitig geschaffenen Planungssicherheit kann Vereinschef Robert Schäfer mit seinem Team nun die personellen Weichen stellen. Dabei geht es vor allem um Bestandssicherung. Wichtige Spieler wie die beiden Japaner Genki Haraguchi und Takashi Usami sowie Florian Neuhaus sind nur ausgeliehen.