Fortunas Serie beendet

Düsseldorf.Die Siegesserie von Fortuna Düsseldorf ist jäh beendet worden. Mit dem 0:4 (0:3) gegen RB Leipzig musste die Aufsteigermannschaft von Trainer Friedhelm Funkel nach zuletzt zwölf Zählern aus vier Begegnungen zum Abschluss des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga erstmals wieder Punkte abgeben – und das auf bittere Art und Weise.

Die einseitige Begegnung am Sonntagabend war früh entschieden. Nach 83 Sekunden erzielte der Däne Yussuf Poulsen vor 34 394 Zuschauern das 1:0. Für den 19-jährigen Franzosen Ibrahima Konaté war das 2:0 (9. Minute) der Liga-Premierentreffer. Poulsen legte sieben Minuten später nach. Der Österreicher Konrad Laimer (68.) machte die höchste Saison-Heimniederlage der Gastgeber perfekt. Die Sachsen sind nun mit 34 Punkten Tabellenvierter, die Fortuna nimmt mit 21 Zählern weiter Position 14 ein.

„Unterm Strich war das heute einfach eine schlechte Leistung von uns – das wissen die Jungs auch“, meinte Funkel. „Das 0:2 und 0:3 bis zur 16. Minute, das war für uns nicht mehr aufzuholen. Das war für Leipzig der Dosenöffner“, meinte der Trainer und blickte nach der Klatsche schon nach vorn: „Da müssen wir jetzt den Mund abputzen – und weiter geht’s.“

Im ersten Heimspiel nach dem Vertrags-Wirrwarr um Funkel liefen die Düsseldorfer auf frisch verlegtem Rasen im Gedenken an ihren früheren Torwart Toni Turek mit Spezialtrikots auf. Der Weltmeister von 1954 wäre am 18. Januar 100 Jahre alt geworden. Seine Erben waren völlig von der Rolle. Keeper Michael Rensing beging in der zweiten Minute einen folgenschweren Fangfehler. Und weil die Abwehr den Ball nicht unter Kontrolle bekam, konnte Poulsen aus sechs Metern unbedrängt einschieben. dpa

