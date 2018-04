Frankfurts Hradecky nach Patzer: «Tut mir leid»

Anzeige

Bremen (dpa) - Der einzige Frankfurter, der ihm Vorwürfe machte, war Lukas Hradecky selbst. «Der Ball ist ein bisschen weiter gekommen, als ich gedacht habe. Ich habe ihn unterschätzt», sagte der Torwart nach seinem folgenschweren Fehler beim 1:2 (0:1) der Eintracht bei Werder Bremen.

«Es tut mir Leid für die Mannschaft, dass ich heute einen Punkt gekostet habe.» Der bis dahin starke Keeper ließ in der 79. Minute den Ball durch die Hände zum Siegtreffer der Hanseaten rutschen. Nach einer Flanke von Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic hatte David Abraham zuvor abgefälscht. Daher wurde der Treffer als ein Eigentor des Verteidigers anerkannt.

Der Fehler lag aber bei Hradecky. Der Finne wusste, was jetzt auf ihn zukommt. «Gut schlafen werde ich nicht. Es tut weh», sagte der 28-Jährige. «Erst in ein paar Tagen wird es mir besser gehen.» Teamkollege Kevin-Prince Boateng glaubte nicht daran, dass sein Keeper besonders aufgebaut werden müsse. «Das kann jedem passieren. Er hat uns oft genug in dieser Jahr gerettet», sagte er. «Der baut sich selbst wieder auf. Der trinkt jetzt ein Bier. Und dann ist alles wieder gut.»