Frechheit siegt – hoffen zumindest die Gladbacher Fohlen

Mailand.Für Marco Rose könnte der Auftakt der Champions League trotz der widrigen Umstände kaum schöner beginnen als mit einer Reise nach Mailand. Wie bei der Mannschaft stieg auch beim Trainer von Borussia Mönchengladbach schon beim Abschlusstraining im Borussia-Park am Vormittag die Vorfreude auf den bevorstehenden Trip in die Hauptstadt der Lombardei und sein Trainer-Debüt in der Königsklasse am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen Inter Mailand.

„Wir freuen uns darauf. Aber nur freuen reicht halt nicht. Inter ist eine absolute Top-Mannschaft. Es wartet eine große Herausforderung auf uns“, sagte Rose vor dem Abflug. „Inter ist wahrscheinlich eine Mannschaft, die in Europa ziemlich weit vorne mit dabei ist“, ergänzte der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer. Gleichwohl werde man seine Möglichkeiten suchen, betonte er: „Wir wollen mutig sein. Wir müssen frech, auch unangenehm sein und Konstanz auf den Platz bringen. Wenn man das schafft, hat man auch eine Chance.“

Zwar steigen die Zahlen der Corona-Infektionen auch in der Lombardei gerade wieder stark an, so dass dort sogar eine nächtliche Ausgangssperre geplant ist. Aber da die Borussia ohnehin in einer Blase reist, gibt es praktisch keinen Kontakt zur Außenwelt. Die Corona-Bedingungen konnten die Stimmung bei der Borussia nicht trüben. Zumal auch die Stürmer Alassane Plea und Marcus Thuram die Reise zum starken Europa-League-Finalisten mitmachten.

Plea hatte beim 1:1 in der Bundesliga gegen Wolfsburg am Samstag noch gefehlt, weil er in der Nacht zuvor Vater geworden war. Nun soll er im Duett mit Landsmann Thuram für die notwendige Torgefahr sorgen. Zudem ist es gut möglich, dass Rose auf eine Dreier-Abwehrkette mit Matthias Ginter, Nico Elvedi und Ramy Bensemaini umstellt.

Dass Inter am Wochenende das Stadtderby gegen AC Mailand mit 1:2 verlor, bedeute nicht viel, meinte Nationalspieler Jonas Hofmann. „Das ist relativ egal. Wichtig ist, dass sie Mittwoch noch mal verlieren“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler selbstbewusst. „Es wird eine riesige Herausforderung – wie alle Spiele in der Champions League“, ergänzte Hofmann. dpa

