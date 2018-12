Freiburg nur mit Remis

Freiburg.Die Fußballprofis von Hannover 96 müssen weiter um ihren Weihnachtsurlaub bangen. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen, die seit Oktober 2017 auf einen Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga warten, kamen am Mittwochabend nicht über ein 1:1 (1:1) beim SC Freiburg hinaus. Nur mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag könnte 96 noch die vier Punkte aus den letzten zwei Partien 2018 holen, die laut Trainer André Breitenreiter sicher für eine kleine Pause über die Feiertage reichen würden.

Luca Waldschmidt (3. Minute/Handelfmeter) hatte die Freiburger vor 23 500 Zuschauern früh in Führung gebracht. Anschließend kam Hannover durch Abwehrspieler Felipe (14.) zum verdienten Ausgleich. Der Zähler in Freiburg verhalf 96 zum Sprung auf den vorletzten Platz. Und immerhin dürfte Breitenreiter der engagierte Auftritt seiner Mannschaft deutlich besser gefallen haben als die Vorstellung zuletzt beim 0:4 gegen den FC Bayern.

Aber was auch immer sich Hannover für diese Partie vorgenommen oder geplant hatte – es schien schon nach wenigen Sekunden hinfällig. Nach nicht einmal zwei Minuten schlug Kapitän Waldemar Anton einen Freiburger Eckball mit der ausgestreckten Hand aus dem Strafraum, Schiedsrichter Christian Dingert zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. dpa

