Freiburger Dauerläufer

Freiburg.Bei Niko Kovac kommt Christian Streich sehr gut an. Der Trainer des FC Bayern München hat große Sympathien für seinen Kollegen vom SC Freiburg und sagt das vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Schwarzwald-Stadion auch ganz offen. „Ein Mann, der den Fußball liebt und lebt“, meinte Kovac am Donnerstag. Streich sage, was er denke, und beeindrucke mit dem Inhalt seiner Aussagen. „Das ist ein Mann mit Lebenserfahrung“, urteilte Kovac.

Das schätzen auch seine Spieler. „Dass wir in unserer Kabine häufiger mal über Themen abseits des Fußballs sprechen, kannte ich so bisher noch nicht“, sagte der 22 Jahre alte Neuzugang Luca Waldschmidt dem „Südkurier“. „Grundsätzlich spricht er vor allem Themen an, die zum Leben dazugehören. Wir Fußballer stehen ja leider nicht immer unbedingt dafür, dass wir solch übergeordnete Dinge auf dem Schirm haben. Der Austausch mit ihm ist echt fruchtbar.“

Der 53 Jahre alte Streich ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Aber auch nach mehr als sieben Jahren schafft er es jede Woche aufs Neue, seine Mannschaft dazu zu motivieren, mehr zu rennen, als der Gegner – das werden auch die Bayern am Samstag wieder merken. Schon beim 1:1 im Hinspiel klaute der kleine Sport-Club dem großen Rekordmeister einen Punkt und steht auf Rang elf mit inzwischen elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz sehr gut da.

„Am liebsten würde er wohl selbst mitspielen, so wie er draußen die Bewegungen mitmacht“, mutmaßte Innenverteidiger Dominique Heintz, für den der Trainer eine wichtige Rolle bei seinem Wechsel von Köln nach Freiburg spielte. dpa

