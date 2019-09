Freiburger Zurückhaltung

Sinsheim.Christian Streich blieb sich auch nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim treu. Also versuchte der Trainer des SC Freiburg alles, um jeden noch so kleinen Anflug von Euphorie sofort im Keim zu ersticken. „Die Tabelle interessiert mich null, mich interessieren nur die Punkte. Wenn die Saison fertig ist, dann interessiert mich auch der Tabellenplatz“, betonte der dienstälteste Bundesliga-Coach. „Wenn wir anfangen zu träumen, gewinnen wir kein Spiel mehr in der Vorrunde. Deswegen wäre es besser, wenn wir nicht träumen.“

Dass die Breisgauer durch Streichs ersten Coup in der Sinsheimer Arena mit neun Punkten auf der Habenseite vor dem FC Bayern Dritter sind, ist für ihn nicht mehr als eine Momentaufnahme auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt. „Heute ist es einfach. Schwierig wird es dann in vier Wochen, in acht Wochen oder in zwölf Wochen“, schob die Kultfigur hinterher.

Trotzdem bleibt unter dem Strich festzuhalten, dass sich Freiburg auf dem richtigen Weg befindet. Im Duell mit der enttäuschenden TSG war der Sport-Club zielstrebiger und vor allem auch taktisch besser eingestellt. Während Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder bei seinem Neuaufbau noch jede Menge Probleme lösen muss, verfügt der Freiburger Baumeister über ein funktionierendes Kollektiv – wobei Rückkehrer Vincenzo Grifo aufgrund einer Vertragsklausel im Duell mit seinem Ex-Club gar nicht auflaufen durfte. Dafür sprangen Mike Frantz und Janik Haberer bei ihrer Startelf-Premiere in dieser Runde in die Bresche. Streich konnte sich sogar den Luxus leisten, Luca Waldschmidt nach seiner Nationalmannschaftsreise als Joker zu bringen. Selbst Sportvorstand Jochen Saier lobte bei aller Zurückhaltung das Potenzial der Mannschaft: „Wir sind selbstbewusst. Ich finde schon, dass wir einen guten Kader haben. Jetzt geht es darum, Stabilität zu bekommen, das weiter zu veredeln. Die Qualität dafür haben wir auf jeden Fall.“

Gulde und Terrazzino verletzt

Die Mannheimer Manuel Gulde und Marco Terrazzino zählen aktuell nicht zu Freiburgs Überfliegern. Innenverteidiger Gulde wird nach einer Oberschenkelverletzung wohl noch zwei Wochen fehlen, Offensiv-Mann Terrazzino nach einem Innenbandriss im Knie länger ausfallen.

Nach dem angenehmen Auftaktprogramm mit Mainz (3:0), Paderborn (3:1), Köln (1:2) und jetzt Hoffenheim meint es der Spielplan weiter gut mit dem Überraschungsteam. Augsburg und Düsseldorf lauten die nächsten Aufgaben, ehe der Härtetest mit Dortmund ansteht. Da wird es Streich sicher verzeihen, dass Alexander Schwolow den Höhenflug zumindest kurz genoss. „Es ist kein schlechtes Gefühl, wenn man so dominant auftritt“, sagte der starke Torhüter, ehe er rasch wieder auf die Vereinslinie einschwenkte und aufkommende Euphorie bremste: „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen – das sind alles Punkte gegen den Abstieg.“

