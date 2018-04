Freiwillig – oder vielleicht nicht?

Arsène Wenger wurde am 22. Oktober 1949 in Straßburg geboren. Seine Profikarriere führte ihn unter anderem zum FC Mulhouse und Racing Straßburg, wo er 1980 seine Trainerkarriere in Jugendteams begann.

Stationen als Coach waren außerdem AS Cannes, AS Nancy, AS Monaco, Nagoya Grampus Eight (Japan) und ab 1996 der FC Arsenal London. Anfang der 90er Jahre war Wenger auch vom FC Bayern München umworben, lehnte aber ab.

Mit dem FC Arsenal wurde er dreimal englischer Meister, holte siebenmal den FA Cup sowie den FA Community Shield, und erreichte das Champions-League-Finale 1996. Mit Monaco gewann er die französische Meisterschaft und den Pokal und zog ins Finale des Europapokals der Pokalsieger ein (1992). sko