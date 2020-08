Trier.Gleich mal eine Frage: Wie hieß das Trierer Moselstadion 1997 im Volksmund? Die Antwort: Friedhof der Europacupsieger.

Was wäre das Leben ohne Erinnerungen. Herbst 1997, Dienstag, 23. September. Schalke 04, amtierender UEFA-Cup-Sieger, tritt in der 2. DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten Eintracht Trier an. Erste Liga gegen (damals noch) Dritte Liga, ein Spaziergang an der Mosel soll der Trip für die „Eurofighter“ von Trainer Huub Stevens werden. Doch ein sportlicher Reinfall wird es.

Vor 17 000 Zuschauern im ausverkauften Moselstadion haben die Trierer zwar Respekt, aber keine Angst. Sie laufen weite Wege, aber keine falschen. Sie wollen Spaß haben und machen doch ernst. Lange steht es 0:0, in der 71. Minute fliegt dann der Schalker Innenverteidiger Johan de Kock wegen einer Tätlichkeit vom Feld. Fünf Minuten später nutzt Rudi Thömmes seine Chance eiskalt. An der Strafraumgrenze freistehend, guckt der Trierer Torjäger S04-Torwart Jens Lehmann aus und schlenzt die Kugel mit dem Außenrist zum 1:0 ins Netz. Es ist der Sieg, der völlig verdiente Sieg!

Den Lieblingsverein erlegt

Huub Stevens wird noch am Spielfeldrand zum Interview gebeten. Der Niederländer, immer bereit, unangenehmen Fragesteller eine rhetorische Giftspritze zu verpassen, ist diesmal zahm gegenüber den Medienvertretern. Neun Stammspieler hatte er ersetzen müssen – eine Entschuldigung? „Überhaupt nicht. Wir haben 24 Spieler im Kader und wenn dann welche ausfallen, müssen es die anderen richten“, sagt Stevens. Der Gegner sei gut gewesen, selber habe man versagt, „Glückwunsch an Eintracht Trier“. In den Katakomben des alten Stadions ist es dann vorbei mit Gelassenheit und Freundlichkeit. Seinen Spielern verpasst Stevens das, was man gemeinhin einen Einlauf nennt – und den größten Rüffel erhält Jens Lehmann, der vor Wut die Kabinentür zertrümmert hatte. Draußen startet derweil die große Sause, die in den Kneipen der Stadt ohne Rücksicht auf die Sperrzeit ihre Fortsetzung finden sollte.

Im Rückblick muss Rudi Thömmes, heute 51 Jahre alt, in Trier-Ehrang ansässig, in der Spediteursbranche tätig und als – allerdings mäßig erfolgreicher – Trainer des Bezirksligisten SV Leiwen-Köwerich dem Fußball erhalten geblieben, noch immer den Kopf schütteln, wenn er an jene Zeit denkt. Schalke 04 ist ja von klein auf sein Lieblingsclub – und dann erlegt er die Königsblauen. „Das war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt Thömmes, „und für die kaputte Türe haben wir den Schalkern später die Rechnung geschickt“.

Von Höhepunkt zu Höhepunkt

Ja, ja, der Herbst 1997. Das Los beschert den Trierer Höhenfliegern prompt den nächsten Europapokalsieger. Am 28. Oktober, es ist wieder ein Dienstag, erscheint zur 3. DFB-Pokalrunde Borussia Dortmund an der Mosel – als amtierender Champions-League-Sieger, als hoher Favorit, mit dem Italiener Nevio Scala als Trainer-Nachfolger von Ottmar Hitzfeld. Vor dem Spiel schüttelt die Trierer Weinkönigin eifrig Dortmunder Hände, aber als es vor nun 17 900 Fans im ausverkauften Rund losgeht, ist es vorbei mit Nettigkeiten. Wieder trifft Rudi Thömmes zum 1:0, das Tor gegen BVB-Keeper Stefan Klos kann er selbstverständlich noch präzise beschreiben: „Ich lief aufs Tor zu, der Klos kam mir entgegen und ich schlenzte den Ball über ihn hinweg.“ Nach der Pause wird Thömmes im Strafraum gefoult und Marek Czakon verwandelt den Elfmeter zum 2:0. Jürgen Kohler gelingt nur noch der Anschlusstreffer für die Borussen, das Aus für die Schwarz-Gelben, die schließlich am 2. Dezember in Tokio durch ein 2:0 gegen Cruzeiro Belo Horizonte den Weltpokal holen.

Die Trierer besiegen in der 3. Runde den SV Waldhof Mannheim mit 1:0, Torschütze ist natürlich Rudi Thömmes. Erst im Halbfinale ist dann Schluss, gegen den MSV Duisburg verlieren die Heroen aus der Römerstadt an der Mosel nach einem 1:1 nach 120 Minuten mit 9:10 im Elfmeterschießen.

Immer das Limit erreichen

Bis heute muss Rudi Thömmes immer wieder die Heldengeschichte von 1997 erzählen, von den schönsten Tagen seiner Karriere. Und für alle Außenseiter hat der Mann Tipps parat, die da lauten: Immer an deine Chance glauben; schon in der Vorbereitung versuchen, Nervosität abzulegen – am besten durch ganz normales Training; bereit sein, alles zu geben; im Spiel das eigene Limit zu erreichen, ist Voraussetzung; immer im Kopf behalten, dass du Spaß haben willst!

Den Rest muss freilich der Große beisteuern. Durch Nachlässigkeit, Unkonzentriertheit, vielleicht sogar eine Portion Überheblichkeit. „Das“, sagt Rudi Thömmes, „das brauchst du schon auch.“

Davon lebt der Sport, das macht ihn so begeisternd: Von den großen Überraschungen, den Sensationen. Wenn der Außenseiter den Topfavoriten bezwingt. Wenn einer Meister wird, den niemand auf der Rechnung hatte. Wenn einer etwas total Verrücktes anstellt – und damit Erfolg hat. Davon handelt unsere Serie „Sport-Sensationen“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020