Fröde, der „Absauger“

Lukas Fröde (l.) im Kopfballduell gegen Hannovers Edgar Prib. © dpa

Karlsruhe.Dreimal ist Lukas Fröde bisher mit dem Karlsruher SC aufgelaufen, dreimal ging er als Sieger vom Platz. In den jeweils 90 Minuten dazwischen köpfte, kämpfte und rackerte er vor der Abwehr und ist aus dem Spiel der Badener auf der Sechserposition kaum noch wegzudenken. „Die erste Halbzeit in Wehen Wiesbaden war eine Weltklasseleistung. Was der abgesaugt hat, das war Wahnsinn“, findet Sportdirektor Oliver Kreuzer. Und auch Trainer Alois Schwartz sieht den 24-Jährigen als enormen Zugewinn: „Wenn wir nach vorne spielen, ist er der Erste, der daran denkt, wie er den Konter unterbinden kann, wenn wir den Ball verlieren“, sagt er.

Außerhalb des Platzes ist Fröde eher ein eher ruhiger Typ, der das Gassigehen mit Hund Karla genießt. „Er ist ein sehr entspannter, chilliger Kerl“, beschreibt ihn sein Abwehrkollege Damian Roßbach. Das kann sich auf dem Platz allerdings auch schnell ändern. „Da bin ich manchmal selbst erschrocken von mir“, sagt Fröde, der vom MSV Duisburg kam. Seine neue Heimat Wildparkstadion ist für den gebürtigen Fuldaer pure Inspiration. „Neulich habe ich in der Kabine gesagt, stellt euch vor, hier hat sich schon Euro-Eddie umgezogen und dann draußen den Rasen abgebrannt“, erzählt er.

Als Gründungsmitglied der Bundesliga steht der KSC nach Frödes Ansicht für eine gewaltige Tradition. „Man braucht hier nur die Fotos an den Wänden anschauen. Dann weiß man, was das bedeutet“, sagt er. Man merke auch in der Stadt diese Sehnsucht nach dem sportlichen Erfolg. „Ich empfinde das schon als Privileg, für einen Verein zu spielen, der so viel Tradition hat. Weil das eine Kraft, eine Wucht hat.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019